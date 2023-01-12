Кто не рискует, тот не лежит в шезлонге. Барнаульские турфирмы: помогает ли раннее бронирование экономить

Новогодние праздники прошли, а это значит, что пора готовиться к лету. И речь не о походах в спортзал и экстремальном голодании. Туристические фирмы в Барнауле начинают акции раннего бронирования: с ними путешественники могут заказать путевки с неплохими скидками за несколько месяцев до поездки. Откуда они, сколько можно сэкономить, получится ли «в случае чего» вернуть деньги и есть ли у этой акции недостатки — узнавал altapress.ru.

Успеть до сезона

Отели дают скидки операторам, которые, в свою очередь, уже могут снизить цены для турфирм. А те — клиентам. У каждой фирмы собственные условия и сроки раннего бронирования. Иногда человек может сэкономить 10−30% от стоимости обычного тура.

Например, стоимость тура на 9 июньских ночей в Grand Sunlife 4* в Турции сейчас может обойтись от 71,9 тыс. рублей на человека. К лету стоимость путешествия, как и в прошлые годы, рискует увеличиться на 20−30%.

Некоторые туроператоры, просят полную оплату за такую путевку сразу. Pegas Touristik, например, работает с 20% предоплатой — оплатить тур полностью можно за 10 дней до вылета.

Тур не будет зависеть от колебаний цен на авиатопливо или изменения курса — он уже оплачен, а значит «законсервирован».

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

Обычно спрос на популярные направления отдыха превышает предложение и цены в пик сезона быстро растут, отмечает директор офиса продаж Pegas Touristik Ольга Ришко. Например, места в популярных отелях Сочи и Абхазии на лето распроданы уже в марте.

«Когда немного предложений и курортов и открыты всего несколько зарубежных направлений и самый массовый продукт — это только Турция, раннее бронирование выгодно, получается хорошее соотношение цены и качества», — уверена Ришко.

У туристов есть возможность забронировать отели, которые ближе к сезону становятся труднодоступными: растет цена или номера уже заняты другими людьми.

Отмены и опасения

Некоторые турфирмы заметили, что клиенты реже стали покупать туры «задолго». Например, раньше люди начинали бронировать новогодние туры с сентября. Сейчас — за месяц до праздника, рассказывал директор «СГ-тур» Валерий Шейко. «Потому что с нынешней ситуацией неизвестно, что случится. Клиенты думают: „Забронируем, а „вдруг“ — и будем деньги ждать“», — объяснял он.

Тур раннего бронирования можно вернуть и, часто, по обычным условиям, когда отдают сумму с учетом издержек. Например, за невылет при невозвратном тарифе или бронь отеля, за отмену которой есть штрафы.

Турция , г. Стамбул. СС0.

При непредвиденных обстоятельствах турфирма может сдвинуть время отпуска или помочь выбрать другое направление. Как отметила Ольга Ришко, пандемия научила турфирмы быстро и мобильно работать.

Есть один минус — вы вряд ли сможете переоформить тур на кого-нибудь другого: смена дат или участников обычно не допускаются.

Стабильный рынок

Такой инструмент, как раннее бронирование, используют и при оформлении туров по России и путевок в санатории. Например, «Курорт Белокуриха» предоставляет скидку до 30% при покупке за 120 дней и более до даты заезда.

Екатерина Гулькова,

первый заместитель коммерческого директора сети санаториев «Курорт Белокуриха»:

Раннее бронирование помогает нам увеличить глубину бронирования, но суммарно это становится выгодно и нам, и клиенту. Максимальный бонус, который мы предоставляем — 20%, а с учетом стоимости за весь отдых получается не так уж и мало: в среднем +/- 20 тыс. рублей. Что же касается, минусов: очевидно, что до визита в санаторий дойдут не все. У кого-то изменятся планы, у кого-то обстоятельства. Но это издержки. В целом мы позитивно оцениваем этот инструмент, он позволяет выровнять заполняемость не в сезон.

Республика Алтай. Горы. CC0

Средний размер скидки по акции раннего бронирования на туры по Алтаю — 10%. Директор турфирмы «Плот» Александр Смирнов добавил, что в случае внутреннего туризма риски минимальны: рынок стабилен, следовательно, банкротство туроператора маловероятно.

Он также уточнил, что туры по акции раннего бронирования в его фирме занимают примерно 10% от количества всех путевок, проданных за год.