Кто не рискует, тот не лежит в шезлонге. Барнаульские турфирмы: помогает ли раннее бронирование экономить

Успеть до сезона
Отели дают скидки операторам, которые, в свою очередь, уже могут снизить цены для турфирм. А те — клиентам. У каждой фирмы собственные условия и сроки раннего бронирования. Иногда человек может сэкономить 10−30% от стоимости обычного тура.
Например, стоимость тура на 9 июньских ночей в Grand Sunlife 4* в Турции сейчас может обойтись от 71,9 тыс. рублей на человека. К лету стоимость путешествия, как и в прошлые годы, рискует увеличиться на 20−30%.
Некоторые туроператоры, просят полную оплату за такую путевку сразу. Pegas Touristik, например, работает с 20% предоплатой — оплатить тур полностью можно за 10 дней до вылета.
Тур не будет зависеть от колебаний цен на авиатопливо или изменения курса — он уже оплачен, а значит «законсервирован».
Обычно спрос на популярные направления отдыха превышает предложение и цены в пик сезона быстро растут, отмечает директор офиса продаж Pegas Touristik Ольга Ришко. Например, места в популярных отелях Сочи и Абхазии на лето распроданы уже в марте.
«Когда немного предложений и курортов и открыты всего несколько зарубежных направлений и самый массовый продукт — это только Турция, раннее бронирование выгодно, получается хорошее соотношение цены и качества», — уверена Ришко.
У туристов есть возможность забронировать отели, которые ближе к сезону становятся труднодоступными: растет цена или номера уже заняты другими людьми.
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Отмены и опасения
Некоторые турфирмы заметили, что клиенты реже стали покупать туры «задолго». Например, раньше люди начинали бронировать новогодние туры с сентября. Сейчас — за месяц до праздника, рассказывал директор «СГ-тур» Валерий Шейко. «Потому что с нынешней ситуацией неизвестно, что случится. Клиенты думают: „Забронируем, а „вдруг“ — и будем деньги ждать“», — объяснял он.
Тур раннего бронирования можно вернуть и, часто, по обычным условиям, когда отдают сумму с учетом издержек. Например, за невылет при невозвратном тарифе или бронь отеля, за отмену которой есть штрафы.
При непредвиденных обстоятельствах турфирма может сдвинуть время отпуска или помочь выбрать другое направление. Как отметила Ольга Ришко, пандемия научила турфирмы быстро и мобильно работать.
Есть один минус — вы вряд ли сможете переоформить тур на кого-нибудь другого: смена дат или участников обычно не допускаются.
Стабильный рынок
Такой инструмент, как раннее бронирование, используют и при оформлении туров по России и путевок в санатории. Например, «Курорт Белокуриха» предоставляет скидку до 30% при покупке за 120 дней и более до даты заезда.
Екатерина Гулькова,
первый заместитель коммерческого директора сети санаториев «Курорт Белокуриха»:
Раннее бронирование помогает нам увеличить глубину бронирования, но суммарно это становится выгодно и нам, и клиенту. Максимальный бонус, который мы предоставляем — 20%, а с учетом стоимости за весь отдых получается не так уж и мало: в среднем +/- 20 тыс. рублей.
Что же касается, минусов: очевидно, что до визита в санаторий дойдут не все. У кого-то изменятся планы, у кого-то обстоятельства. Но это издержки. В целом мы позитивно оцениваем этот инструмент, он позволяет выровнять заполняемость не в сезон.
Средний размер скидки по акции раннего бронирования на туры по Алтаю — 10%. Директор турфирмы «Плот» Александр Смирнов добавил, что в случае внутреннего туризма риски минимальны: рынок стабилен, следовательно, банкротство туроператора маловероятно.
Он также уточнил, что туры по акции раннего бронирования в его фирме занимают примерно 10% от количества всех путевок, проданных за год.