Куда поехать отдыхать барнаульцам с детьми на осенних каникулах

Отдых на Алтае: куда поехать семьей
Алтайские турбазы чаще всего бронируют ближе к началу отдыха, и едут туда преимущественно на пару дней, отметили в турфирмах.
«В этот период популярны туры выходного дня. Для туристов это хорошая возможность выехать на природу и перезагрузиться», — отметила Наталья Белоусова, руководитель туроператора «Охота».
На время осенних каникул туристы выбирают для семейного отдыха комфортабельные отели и туркомплексы Горного и Белокурихи. Среди них — «Алтика», «Орлиное гнездо», парк-отель «Ая» и другие. Выбор места отдыха также зависит от расстояния: если ребенок маленький, то дальше Аи барнаульцы не поедут.
В среднем суточное размещение на популярных алтайских туристических комплексах в конце октября — начале ноября стоит от 4−5 тыс. рублей за номер.
Отдых на море за границей
С конца октября традиционно большим спросом у туристов пользуются морские курорты Юго-Восточной Азии. Поэтому на осенние каникулы барнаульцы активно бронируют путевки в Таиланд (Паттайя и остров Пхукет) и Вьетнам (Нячанг), в которые можно улететь напрямую из аэропорта краевой столицы.
Как пояснили в турфирме «Охота», удобство трансфера при организации отдыха с детьми — одно из важных требований родителей при покупке тура.
Учитывая, что вылеты чартеров иногда задерживаются от нескольких часов до суток, это может создать дополнительные хлопоты и затраты. Ведь если лететь с ребенком из Толмачево, в дороге придется провести гораздо больше времени, и не для всех это комфортно.
С погодой на этих курортах в октябре может не повезти. В это время здесь завершается сезон тропических дождей, устанавливается сухая теплая погода, но не исключены сильные волны, пояснили турагенты.
Солнечная погода и теплое море в этот период в Арабских Эмиратах и Китае (остров Хайнань), отметили в агентстве «100 дорог». На эти курорты можно напрямую улететь из Новосибирска. Помимо прочего, из Толмачево барнаульцы собираются слетать в индийский штат Гоа и на вьетнамский остров Фукуок.
При выборе семейной путевки туристы обращают внимание на близость отеля к морю, наличие бассейна и детских развлечений, качество питания и присутствие ресторанов рядом с местом проживания.
Сколько стоит отдохнуть на осенних каникулах за границей*
1. Паттайя (Таиланд) — из Барнаула — 110 000 рублей
2. Пхукет (Таиланд) — из Барнаула — 120 000 рублей
3. Нячанг (Вьетнам) — из Барнаула — 130 000 рублей
4. Фукуок (Вьетнам) — из Новосибирска — 155 000 рублей
5. ГОА (Индия) — из Новосибирска — 132 000 рублей без визы (с минимальной визой 136 000 руб)
6. ОАЭ — из Новосибирска — 132 000 рублей
7. Хайнань (Китай) — из Новосибирска — 109 000 рублей
*отель «три звезды», длительность 7−12 ночей, путевка на троих — двух взрослых и ребенка пяти лет)
Как отдыхаем на ноябрьские праздники
В 2019 году в связи с празднование Дня народного единства россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.