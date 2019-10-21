Куда поехать отдыхать барнаульцам с детьми на осенних каникулах

С 28 октября у школьников начинаются каникулы, которые из-за ноябрьских праздников продлятся до 5 ноября. Барнаульцы уже начали бронировать путевки и базы на этот период для отдыха с детьми, сообщили в турфирмах. Где можно отдохнуть осенью семьей, сколько этой будет стоить и на что обращают внимание при выборе тура — в материале altapress.ru.

Отдых на Алтае: куда поехать семьей

Алтайские турбазы чаще всего бронируют ближе к началу отдыха, и едут туда преимущественно на пару дней, отметили в турфирмах.

«В этот период популярны туры выходного дня. Для туристов это хорошая возможность выехать на природу и перезагрузиться», — отметила Наталья Белоусова, руководитель туроператора «Охота».

На время осенних каникул туристы выбирают для семейного отдыха комфортабельные отели и туркомплексы Горного и Белокурихи. Среди них — «Алтика», «Орлиное гнездо», парк-отель «Ая» и другие. Выбор места отдыха также зависит от расстояния: если ребенок маленький, то дальше Аи барнаульцы не поедут.

В среднем суточное размещение на популярных алтайских туристических комплексах в конце октября — начале ноября стоит от 4−5 тыс. рублей за номер.

Горный Алтай в октябре. Евгений Криводуб.

Отдых на море за границей

С конца октября традиционно большим спросом у туристов пользуются морские курорты Юго-Восточной Азии. Поэтому на осенние каникулы барнаульцы активно бронируют путевки в Таиланд (Паттайя и остров Пхукет) и Вьетнам (Нячанг), в которые можно улететь напрямую из аэропорта краевой столицы.

Как пояснили в турфирме «Охота», удобство трансфера при организации отдыха с детьми — одно из важных требований родителей при покупке тура.

Учитывая, что вылеты чартеров иногда задерживаются от нескольких часов до суток, это может создать дополнительные хлопоты и затраты. Ведь если лететь с ребенком из Толмачево, в дороге придется провести гораздо больше времени, и не для всех это комфортно.

Вьетнам. СС0

С погодой на этих курортах в октябре может не повезти. В это время здесь завершается сезон тропических дождей, устанавливается сухая теплая погода, но не исключены сильные волны, пояснили турагенты.

Солнечная погода и теплое море в этот период в Арабских Эмиратах и Китае (остров Хайнань), отметили в агентстве «100 дорог». На эти курорты можно напрямую улететь из Новосибирска. Помимо прочего, из Толмачево барнаульцы собираются слетать в индийский штат Гоа и на вьетнамский остров Фукуок.

При выборе семейной путевки туристы обращают внимание на близость отеля к морю, наличие бассейна и детских развлечений, качество питания и присутствие ресторанов рядом с местом проживания.

Паттайя. Таиланд. СС0

Сколько стоит отдохнуть на осенних каникулах за границей*

1. Паттайя (Таиланд) — из Барнаула — 110 000 рублей

2. Пхукет (Таиланд) — из Барнаула — 120 000 рублей

3. Нячанг (Вьетнам) — из Барнаула — 130 000 рублей

4. Фукуок (Вьетнам) — из Новосибирска — 155 000 рублей

5. ГОА (Индия) — из Новосибирска — 132 000 рублей без визы (с минимальной визой 136 000 руб)

6. ОАЭ — из Новосибирска — 132 000 рублей

7. Хайнань (Китай) — из Новосибирска — 109 000 рублей

*отель «три звезды», длительность 7−12 ночей, путевка на троих — двух взрослых и ребенка пяти лет)