Главный по туризму в Алтайском крае предложил экскурсии всего за 200 рублей участникам и гостям Кубка мира

На вопрос, как гостям второго этапа Кубка мира по гребле и каноэ лучше узнать Барнаул, в региональном управлении по туризму ответ уже знают. Начальник турведомства Евгений Дешевых рассказал о выездных программах и пешеходных экскурсиях, а также раскрыл секрет, будут ли пускать иностранных спортсменов и туристов на территорию Сереброплавильного завода.

По словам Дешевых, в дни соревнований, до 23 мая по исторической части Барнаула будут проходить пешеходные экскурсии. За полтора часа гости узнают подробности о горнозаводской, купеческой и даже мистической истории Барнаула. Стоимость экскурсий — 200 рублей.

Еще можно заказать индивидуальную экскурсию по городу, сделать это можно здесь. Программы разные: от обзорной прогулки по Барнаулу до изучения образцов деревянного зодчества.

В субботу, 22 мая, после открытия «Ночи музеев» на улице Мало-Тобольской все музеи края пригласят желающих на бесплатные экскурсии по старинным улицам краевой столицы. Подробнее об этом — на туристическом портале.

Территория сереброплавильного завода , май 2018 года. Фото: altapress.ru.

Что касается Сереброплавильного завода — ряд туроператоров включили его посещение в свои программы. А 23 мая в 18:00 всех приглашают на спектакль «Праздник одиночества» на театральной площадке «Спичка».

Также для зрителей и участников Кубка мира туроператоры разработали поездки по Алтаю. Они удобно стыкуются с завершением соревнований.

Евгений Дешевых,

начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности:

Это туры на четыре-пять дней, которые позволяют дополнить спортивную программу знакомством с регионом. Насколько мне известно, в туры, которые предваряют соревнования, места разобрали довольно быстро. Чтобы успеть присоединиться к группе, которая отправится по Алтаю после завершения Кубка мира, нужно поспешить. В турах по Алтаю участники и гости Кубка мира смогут получить самый яркий спектр эмоций: бурные реки, шумные водопады и горные тропы, захватывающие пейзажи с высоты птичьего полета, чистый воздух и яркий ковер из цветущего маральника.

Космический аппарат в Белокурихе-2. Пресс-служба «Курорта Белокуриха»

Поездки охватывают природные и культурные достопримечательности Барнаула, Белокурихи, Бирюзовой Катуни, окрестностей озера Ая и других уникальных мест Алтая. Посмотреть подборку туров можно здесь.