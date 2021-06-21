«Купаться небезопасно». В Крыму проверяют морскую воду на холеру

В Ялте после наводнения специалисты Роспотребнадзора проверяют питьевую и морскую воду на кишечные инфекции.

О проверке сообщила руководитель крымского управления ведомства Наталья Пеньковская.

«Купание в море сегодня небезопасно. Лаборатории Роспотребнадзора увеличили количество точек отбора морской воды, в том числе на холеру. К сожалению, мы боимся риска развития эпидемических осложнений кишечными инфекциями», — цитирует ее «Интерфакс».

Она также отметила, что на случай вспышек заболеваний проработаны варианты распределения пациентов в больницы.

Всего в Ялте зоне подтопления оказались 176 туробъектов, в которых находятся 20 тыс. отдыхающих. Купаться в море возле города запрещено до 23 июня.

Непогода обрушилась на полуостров 18 июня. Двухмесячная норма осадков сначала выпала на востоке, на следующий день — трехмесячная на южном берегу.

360 домов оказались затоплены, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта.