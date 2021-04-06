Латвия: достопримечательности страны

Порой летняя жара изнуряет настолько, что хочется сбежать от нее куда-нибудь в более прохладные места. Отдыхать лучше в более обжитых и гостеприимных странах. Например, в Латвии. Подсказка для туристов: отправляясь в путь, изучите сайты рекламы в Риге и других городах страны, которые помогут не только найти жилье, но и сделать множество других интересных и полезных вещей.

Как отдохнуть

Восстановить мирное расположение духа поможет «город спокойствия» Валмиера и великолепный розарий под открытым небом в городе Лиепая. Кстати, с помощью местного сайта рекламы в Лиепае можно купить интересующие вас товары. Если же подлечить нервы и сердце нужно в более прозаическом смысле, стоит отдохнуть на круглогодичном курорте близ Риги, Балдоне. Лечебные грязи Балдоне были открыты еще в шестнадцатом веке и с тех пор только набирали популярности.

Летом во многих городах проходят фестивали современной джазовой и рок-музыки, осенью — ярмарки, зимой — открываются лыжные курорты. Так, в Елгаве туристы смогут в любое время осмотреть Елгавский дворец, построенный по плану, составленному самим Расстрелли, а после наступления холодов — знаменитые ледовые скульптуры и еще один замок, возведенный также изо льда.

Любители активного отдыха обязательно захотят посетить город Саулкрасты, через который протекают сразу четыре реки и где в отличном состоянии ездят старинные велосипеды. Всякие велосипедные аксессуары тоже собраны в этом городе.

Хмурые стены самой старинной средневековой тюрьмы Вентспилса взбудоражат воображение романтиков. Изучив рекламу в Вентспилсе, вы найдете, чем заняться на досуге дополнительно. Шхуны и мельницы музеев под открытым небом, как в этом городе, так и в Риге, столице Латвии, наглядно покажут историю и быт народа, жившего в этих местах много веков тому назад.

Впрочем, если хочется чего-то современного и живого, то к вашим услугам рижские ночные клубы и казино. Неподалеку от Риги кипит жизнью известная летними фестивалями Юрмала. На пляжах Юрмалы дискотеки порой не затихают до самого утра.

Что посмотреть

В городах Цессис и Бауска сохранившиеся стены средневековых замков и башен ежегодно становятся отличным фоном для рыцарских фестивалей, где можно насладиться и хлебом, и зрелищами манящей эпохи.

В городе Кулдига, который чудом обошли пожары и ненастья предыдущих четырех веков, можно отследить историю архитектуры от ранних домов 16−17 вв. до современности: там бережно хранят здания эпохи барокко, Возрождения и готики.

В Даугавпилсе сохранился памятник русских фортификационных сооружений — Даугавпилская крепость. Зодчие смогли воплотить в ней оригинальные технологические решения, которые поражают современного зрителя.