На празднике «Алтайская зимовка» тысячи туристов посмотрели лебедей на уникальном озере

1 декабря, во второй день празднования «Алтайской зимовки», тысячи туристы отправились в заказник «Лебединый» в Советском районе Алтайского края. Многочисленным гостям провели экскурсии на свежем воздухе и рассказали о жизни пернатых.

Сотни величественных птиц

Владимир Никулинский, государственный инспектор особо охраняемых природных территорий, отметил, что в этом году на озере будет зимовать заметно больше лебедей. По его словам, точных подсчетов еще не проводили, но уже видно, что пернатых больше, чем в прошлом сезоне, когда их насчитали 1020. Специалисты также сообщили, что в этот раз в выводках больше молодых птиц.

Заказник «Лебединый», 1 декабря 2019 года. Ирина Пергаева

Напомним, что лебеди зимуют в заказнике ежегодно, их привлекают незамерзающие озера. Теплые ключи поддерживают плюсовую температуру водоемов в зимнее время и не дают затянуться льдом. Лебеди стали настоящим символом праздника «Алтайская зимовка».

Заказник «Лебединый», 1 декабря 2019 года. Ирина Пергаева

Птиц кормят различным зерном: пшеницей, ячменем, горохом. Алексей Астанин, директор КГБУ «Алтайприрода» отметил, что категорически запрещено давать лебедям хлеб. Это может привести к печальным последствием, вплоть до гибели пернатых.

Природа под защитой

Площадь заказника «Лебединый» превышает 30 тыс. гектаров. Большое внимание здесь уделяют охране природы. Режим работы заказника регулируется специальным положением, утвержденным постановлением администрации Алтайского края.

За заказником закреплен государственный инспектор. Кроме того, периодически направляются специалисты из соседних территорий. Часто проводим рейды, в том числе с участием полицейских и представителями других контролирующих и надзорных органов, — рассказал Алексей Астанин.

Заказник «Лебединый», 1 декабря 2019 года. Ирина Пергаева

Работники заказника также добавили, что туристы прислушиваются к советам инспекторов и бережно относятся к природе. Ежегодно озеро Светлое посещает более 40 тыс. человек.

Подарок для фотографов

Сотрудники заказника рассказали, что с каждым годом сюда приезжает все больше туристов. Среди них очень много фотографов. В этом году для них у озера установили специальную площадку для наблюдения за птицами. Она находится на уровне водной глади и позволяет делать яркие снимки и буквально взглянуть в глаза лебедям.

Заказник «Лебединый», 1 декабря 2019 года. Ирина Пергаева

«Это площадка позволит делать особенно качественные фотографии в лучшем виде», — подчеркнул Алексей Астанин.

Цифра Более 2 тыс. человек посетили озеро «Лебединое» за время празднования «Алтайской зимовки» в этом году.

«Потрясающее зрелище»

Туристы могли не только посмотреть птиц, но и купить на память сувениры, мед и другую продукцию. Недалеко от озера ремесленники и предприниматели Советского района организовали ярмарку-продажу. Многие гости согревались горячим чаем и обменивались впечатлениями. Анна приехала на озеро вместе с детьми из Барнаула:

Мы впервые на этом озере, поездка приносит самые приятные впечатления. Это и правда, удивительно, что зимой здесь находится так много красивых птиц, никогда ничего подобного не видела, — отметила туристка.

Заказник «Лебединый», 1 декабря 2019 года. Ирина Пергаева

Другой гость праздника, Павел, приехал из Бийска. Он рассказал, что его поразило количество лебедей.

Никогда не видел так много пернатых в одном месте, потрясающее зрелище. Некоторые лебеди находятся на расстоянии вытянутой руки, их можно рассмотреть вблизи, — поделился мужчина.

Заказник «Лебединый», 1 декабря 2019 года. Ирина Пергаева

Напомним, первый день празднования «Алтайской зимовки» прошел в туристическом комплексе «Бирюзовая Катунь». Отметить открытие зимнего туристического сезона сюда приехали тысячи человек.

Центральным событием стал фестиваль «Гастрономическая карта России». Профессиональные шеф-повара шести алтайских ресторанов готовили из местных продуктов блюда региональной кухни. А в финале праздника зрители увидели огненное шоу «Жаркая зима на Алтае».