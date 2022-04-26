Лети, птичка. Как добраться до российских и зарубежных курортов дорого и неудобно

Запрет на полеты над европейским небом и угроза остаться без лизинговых самолетов у российских авиакомпаний сохраняются. Но не все плохо — в ход пошли наши SSJ 100 и иностранные перевозчики. Как жителям Алтайского края отправиться прямыми рейсами на зарубежный морской берег, почему так сложно попасть на отечественный и куда из Барнаула можно совершить субсидируемый перелет — в материале altapress.ru.

На чем лететь в Турцию

Прямые перелеты из Москвы осуществляют две турецкие авиакомпании — Turkish Airlines и Pegasus. И на собственных самолетах несколько российских: «Азимут», «Россия», «ИрАэро», «Ямал», Red Wings и PegasFly. Ни одна из них пока не ввела рейсы из Новосибирска или Барнаула.

С 4 мая авиакомпания «Азимут» начнет полетную программу из Москвы в Стамбул — трижды в неделю на SSJ 100. Стоимость билетов в начале месяца — около 28 тыс. рублей в одну сторону. Ожидается, что через пару недель она снизится. «ИрАэро» отправит туристов на отдых за 25,5 тыс. рублей.

Стоимость услуг турецких авиакомпаний сопоставима. Например, Pegasus Airlines продает билеты за 50 тыс. рублей в оба конца. Правда, счастливчики могут отправиться в полет и за 25 тыс., взяв последнее место. Turkish Airlines просит 55−70 тыс. рублей.

В Турции появляются новые авиакомпании. Так, в середине апреля объявили о создании Southwind. Ее открытие происходит в рамках трехэтапной программы по привлечению российских туристов. Авиаперевозчик на пяти лайнерах Airbus будет выполнять рейсы только между нашей страной и турецкими курортами. Как отметил Airporthaber , полеты начнутся в конце мая.

Аланья. Турция. Altapress.ru

Также «в игру» войдет авиакомпания Mavigok Aviation, в чьем распоряжении находятся два Boeing 737−900 и два Boeing 777.

Евгения Беспалова,

президент АРАТ , директор турфирмы «100 дорог»:

Конечно, билеты подорожали. У турецких авиакомпаний увеличенный топливный сбор. Даже можно сравнить: когда летали чартеры из Новосибирска или Москвы — он составлял 40 евро на человека. У Turkish Airlines сейчас — уже 100 евро. Разумеется, это отражается и на стоимости туров. Что касается отечественных авиакомпаний — все летают за границу в основном на SSJ 100.

Другие курортные направления

Из Новосибирска по «курортному направлению» пока можно вылететь только в ОАЭ на FlyDubai. Стоимость в мае — примерно от 50 тыс. рублей туда и обратно.

Самолет в небе. Авиасообщение. CC0

Egypt Air c 28 апреля возобновляет прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы. На данный момент стоимость июньского перелета — 40−50 тыс. рублей туда и обратно.

Самые популярные стыковочные варианты — через Стамбул на все тех же Pegasus и Turkish Airlines.

Возможно, вскоре возобновятся полеты в Египет и российскими авиакомпаниями: туроператоры формируют пакеты с перелетом в Шарм-эль-Шейх и Хургаду на Red Wings.

Спрос на курорты Красного моря стал ниже, отмечает Ассоциация туроператоров России. На это повлияло и то, что в Египте не принимают российские банковские карты, а также возникшие сложности с оплатой услуг туристическими компаниями.

Однако дело сдвигается с мертвой точки: египетские власти прорабатывают возможность разрешить российским компаниям производить расчеты с отелями в рублях.

Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

Курорт есть — полетов нет

Пока прямиком из Барнаула можно попасть лишь на Черное море. Прямые вылеты в Сочи осуществляют «Уральские авиалинии» и NordWind. Стоимость перелета в июне — от 12 тыс. рублей в одну сторону.

Что же касается Крыма: запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России вновь продлили — теперь до 1 мая. Закрыты в том числе аэропорты Симферополя, Геленджика и Анапы.

На своем официальном сайте лоукостер «Победа» «пророчески» приостанавливает рейсы из Новосибирска в Анапу с июня по сентябрь. S7 таких мер пока не принял. Как отмечается на сайте «Победы», деньги за билеты на отмененные рейсы вернутся клиентам автоматически и в полном объеме.

«У туристов возникает очень много вопросов по поводу того, как добраться до места отдыха. Авиакомпании приучили за последние годы людей к доступным ценам. Железнодорожные билеты дороже, к тому же их уже давно нет в продаже. Кроме этого, в Крым ходит мало поездов и у них ограниченное количество вагонов. Некоторые отдыхающие переносят даты приезда с апреля-мая на июль-август», — приводит «Интерфакс-Туризм» цитату пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной.

Евгения Беспалова , президент АРАТ. Анна Зайкова.

«Несмотря на продление запрета, купить авиабилет на более позднюю дату можно. Но мы Крым пока принципиально не продаем, потому что не знаем, полетит клиент или нет. По оценкам московских агентств, заполняемость отелей на полуострове на майские праздники довольно хорошая: люди, которые живут сравнительно недалеко, могут приехать на машине и отдохнуть», — отметила Евгения Беспалова.

Евгения добавила, что популярными внутренними направлениями у барнаульцев стали Сочи и Санкт-Петербург. «Туда очень активно покупали пакетные туры по программе туристического кешбэка», — объясняет она.

Субсидируемые перелеты

По приказу Росавиации, купить субсидируемый билет из Барнаула можно лишь по четырем направлениям: в Екатеринбург (Red Wings), Иркутск («ИрАэро»), Красноярск («КрасАвиа») и Казань («ЮВТ АЭРО»). При этом в последнюю — лишь до 30 июня, а потом с 1 сентября до 31 декабря.

Полный перечень субсидируемых перелетов из российских городов есть здесь .

Самолет авиакомпании «ЮТэйр». airaltay.ru

9,3 млрд рублей выделили на программу субсидирования авиаперелетов в 2022 году. Это на 21% больше, чем в прошлом году.

Также Правительство РФ из своего резервного фонда выделит авиакомпаниям 100 млрд рублей на частичное возмещение расходов при внутренних перевозках в условиях санкций. По задумке, это поможет оставить перелеты доступными.