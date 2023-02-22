Логово страхов. Самые красивые, пугающие и необычные объекты Тигирекского заповедника

Почему людям так нравится Пустая пещера, как поживали гиены и брахиоподы и где искать огромного Ящура, знает Денис Соломахин, заместитель директора по развитию туризма в Тигирекском заповеднике. О том, как не навредить природе и увидеть необыкновенные объекты в охранной зоне, он рассказал на встрече в Краеведческом музее, где побывал altapress.ru.

Сейчас площадь Тигирекского заповедника составляет 80 тыс. гектаров — он больше Новосибирска. Здесь запрещен массовый туризм. И это, как оказалось, для любопытных путешественников — не беда.

«Рядом есть большая охранная зона, где разрешены некоторые виды туризма, — говорит Денис Соломахин. — Нам повезло: самые интересные объекты находятся здесь, а не в заповеднике. И чтобы их посмотреть, не нужно лезть в черневую тайгу».

Форпост

Тигирекский форпост — один из лучших сохранившихся рвов и валов в России, по мнению исследователей.

Форпост Тигирека. Денис Соломахин

Это признанный памятник военно-инженерного искусства, относящийся к Колывано-Кузнецкой оборонительной линии. Крепость построили в конце XVIII века, она простояла век, а сам ров сохранился до наших дней. Расположен он в поселке Тигирек.

«Ранее руководство заповедника попросило местных жителей перенести отсюда огороды, — говорит Денис Соломахин. — Также мы пресекали попытки черных копателей исследовать объект».

Драгунская пещера

В пяти километрах от поселка находится Драгунская пещера. Из-за небольшой полости она напоминает грот.

«Зимой и осенью здесь появляются интересные сосульки: можно ставить за них разные фонарики и получать потрясающие фотографии», — делится советом Соломахин.

Драгунская пещера. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

Чтобы фотографировать пещеры, не нужно тащить специальную аппаратуру. Достаточно короткофокусного объектива, вспышки и фонаря.

В общей сложности вокруг поселка Тигирек в радиусе 15−20 км расположены около 100 пещер — и это только известных. Как рассказал Соломахин, в прошлом году сотрудники заповедника Дмитрий Кузьминкин и Светлана Агафонова обнаружили несколько новых пещер в четырех километрах от поселка.

«Одну назвали „Сырная головка“, потому что в ней несколько дырок. А одна из пещер — берлога медведя, — говорит специалист. — Работать с пещерами нужно осторожно. Как-то подходили к Драгунской, а из нее выбежала пара кабанов. Если соблюдаешь технику безопасности: хлопаешь, свистишь, то все будет хорошо».

Драгунский лог

Перед пещерой Драгунской располагается лог, с которого открывается вид на Тигирекский хребет. Это точка, которую любят профессиональные фотографы. Особенно здесь красиво в непогоду — тучи над горой появляются часто. Несмотря на небольшую высоту, хребет остается большим препятствием для воздушных масс, и на его северном склоне выпадает основной поток осадков.

Драгунский лог. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

А если пойти к драгунскому логу в четыре часа утра, то можно застать «гарантированный» туман — белое, тягучее море.

«Со второй половины июля по первую половину сентября это происходит ежедневно — тоже благодаря хребту», — говорит Денис Соломахин.

Туманы. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин Туманы. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

Разрез силура Тигирек

Памятник природы Алтайского края. Легко дает понять, почему в Тигиреке так много пещер. По разрезу видно, что все горы состоят из известняка. Он легко размывается, образуются пустоты, которые за десятки тысяч лет превращаются в пещеры.

«Разрез образовался так: при смещении плит в девонском периоде этот известняк выворачивало — и слои вставали почти вертикально, — объясняет Соломахин. — К нам пытаются попасть ребята, которые считают это все гиперборейскими городищами и хотят нам это доказать».

Разрез силура Тигирек. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

Известняк состоит из ракушек, кораллов, древних морских организмов, которые жили более 400 млн лет назад в силурийском периоде. В те времена здесь было море.

«Следы в виде палочек — это черешки древних морских лилий. А отпечатки брахиоподов — организмов, отдаленно напоминающих современных моллюсков, — очень хорошо видно на входе в Драгунскую пещеру, — добавил специалист. — Если бы не охранная зона, люди бы все повыпиливали. А так это — музей под открытым небом».

Исследователи ищут следы ракоскорпионов — гигантских животных, которые господствовали в силурийском море, пока их не съели панцирные рыбы.

Логово гиены

Это не название серии «Скуби-Ду», а пещера на тропе «Тайна тигирекских пещер». Находится всего в трех километрах от Драгунской.

Несмотря на то, что ее обследовали ученые, здесь можно найти кости вымерших животных.

Называется объект так, потому что здесь нашли останки пещерных гиен, которые обитали здесь около 30 тыс. лет назад. Как рассказывает Соломахин, генетически они практически ничем не отличались от современных африканских пятнистых гиен. Только были в полтора раза побольше, их мощные клыки нередко путают с медвежьими.

«Затаскивали в пещеру все: от сурков до мамонтов, — говорит специалист. — Кстати, некоторые ученые-психофизиологи считают, что из-за таких „товарищей“ у нас закрепился страх темной комнаты».

Пещера Ящур

Чтобы добраться до этой пещеры, нужно пересечь реку Иню (возможно, не один раз). В ней огромный зал с колодцем сверху, через который проникает свет — с ним получаются необычные фотографии.

Пещера Ящур. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

Пещера длинная — протяженность около 100 метров. Большая часть доступна лишь спортсменам и ученым-хироптерологам, специалистам по летучим мышам. Они окольцовывают мышек и чистят их от паразитов (иногда даже попадаются новые виды).

Кольцуют ученые не зимой, чтобы ушедшие в спячку мыши не проснулись и не потеряли энергию. В этом случае ее может не хватить до весны, и зверьки погибнут. По этой же причине многие пещеры закрыты для посещения зимой.

Пещера Ящур. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

А называется объект так, потому что местные верили, что в него утаскивал скот зеленый ящур — кто-то вроде Змея Горыныча. «Если зайти в пещеру, можно увидеть образование, напоминающее позвоночный столб какого-то животного. Может показаться, что тут действительно кто-то лежит», — говорит Денис Соломахин.

А еще в Ящуре растут пещерные грибы, удобряемые мышиным пометом. Не исключено, что здесь есть новые виды.

Пещера Пустая

Полностью оправдывает свое название. Но интересна для фотографии: протяженная, светлая, со множеством проходов и выходов. В колодцах Пустой можно ловить объективом птиц, пролетающих над пещерой.

Пещера Пустая. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

Пещера Страшная

Если сплавиться по Ине (река обрушила пешеходную тропу), можно попасть в пещеру Страшную. Из-за большого входа она хорошо промораживается зимой, поэтому здесь не живут летучие мыши.

Брод. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

Уникальна тем, что здесь в первозданном виде сохранились гигантские культурные слои, благодаря которым археологи смогли четко проследить, что и когда происходило в Страшной. Обычно слои портят… сурки. «Они роют ходы: встретили косточку, вытащили или спустили ее вниз — и так перемешивают слои», — объясняет Соломахин.

Ученые узнали, что 30−40 тыс. лет назад здесь была тундростепь, по которой бродили шерстистые носороги, мамонты, снежные барсы, лошади, бизоны.

Как рассказал специалист, в последние три года археологи не занимаются этой пещерой.

Пещера Мрачная

Это объект, до которого у ученых пока не дошли руки. В гигантском зале, заваленном огромными камнями (последствие землетрясения), костный материал лежит прямо под ногами. Чтобы его не затоптать, гиды и сотрудники заповедника складывают все в одну кучку.

Пещера Мрачная. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин Пещера Мрачная. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

«Тут есть и человеческие останки, — говорит Денис Соломахин. — Ученый Петр Паллас в XVIII веке описывал несколько „калмыцких“ черепов. Мы же находили большое количество зубов молодых людей. Либо мор был, либо война — и всех хоронили тут».

Ужасные картины сменяются прекрасными при выходе из пещеры, когда открываются фантастические пейзажи. Особенно они хороши осенью.

У пещеры. Тигирекский заповедник. Денис Соломахин

Прославить на весь мир

Денис Соломахин поделился своей мечтой: он хотел бы, чтобы алтайские пещеры были такими же известными, как те, что находятся во Франции и Германии. «По красоте и количеству интересных объектов наши им абсолютно не уступают. А некоторые пещеры даже превосходят — чего только стоит Денисова», — говорит специалист.

Перед этим пещеры нужно оборудовать: сделать настилы и ограждения, чтобы люди не ходили по грунту и не прикасались к стенам, и объект оставался в первозданном виде. Так, например, планируют преобразить как раз Денисову пещеру.

Но далеко не все объекты можно оборудовать. В алтайских пещерах немало узколокальных эндемиков — организмов, которые обитают только там. «Практически каждая обитаема, там ночуют или зимуют летучие мыши, есть и выводковые пещеры, — говорит Соломахин. — Большой вопрос, как повлияет на них присутствие человека. Откуда, например, грибы появились? Естественным путем или занесли?»

Как посмотреть пещеры

Для этого нужно получить пропуск в охранную зону. Обычно его выдают в течение недели, а порой и пары дней.

Кордон Тигирека. Денис Соломахин

Денис Соломахин рекомендует ходить в них с гидами: одно дело просто смотреть, а другое — когда обращают внимание на детали и рассказывают, на что смотришь.

Туристов из Барнаула ждет поездка до Чинеты, а далее 36 км по бездорожью на УАЗе. Можно преодолеть этот путь пешком и в сплаве. Разместиться на ночлег можно на кордоне в палатке или в домике.