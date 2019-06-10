Любители путешествовать дружеской компанией одинаково оценили Сочи и Барселону

Сочи вошёл в тройку самых популярных мест отдыха для компаний друзей по мнению россиян.

Согласно опросу, проведённому профильным ресурсом «ТурСтат», за Сочи проголосовало 14% респондентов. Столько же любителей путешествовать с друзьями получили Ялта и Барселона.

Всех обошёл Санкт-Петербург, который отметили как лучший 21% опрошенных.

Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Барселона и Светлогорск — лучшие города для летнего отдыха с друзьями на выходные дни.

По 10% участников отдали свои голоса за Геленджик и Светлогорск (Калининградская область), 7% выбрали Амстердам, 3% — Севастополь, Крит и Айя-Напа на Кипре.