«Люди ловят кайф через преодоление». Эксперты рассказали, чем привлечь богатых туристов в Тигирекский заповедник

Организаторы и популяризаторы премиальных туров приехали в наш регион, чтобы посетить Тигирекский заповедник. На встрече с руководителем управления по туризму в «Алтайтурцентре» они описали идеальную картину путешествия, которую можно воплотить в реальность. Зачем бизнес хочет тронуть нетронутое — в материале altapress.ru.

Где были

Как отмечает сотрудник Тигирекского заповедника Денис Соломахин, туризм — самая эффективная форма экологического просвещения. А для таких природных территорий оно не менее важно, чем охрана и наука.

Чтобы развить экологический туризм и привлечь любознательных путешественников, в заповеднике создают экотуры.

Евгений Дешевых,

начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края:

Турист не едет сюда, потому что нет развитой инфраструктуры, а бизнес не вкладывается, потому что некому отдыхать. Чтобы исправить это, с помощью новых продуктов мы попробуем сформировать постоянный поток путешественников и тем самым подать сигнал бизнесу, что пора вкладывать деньги: в транспорт, глэмпинг, кемпинг и т. д.

В том числе для этого представителей туроператоров и журналиста Russian Traveler провели по самым знаковым местам Тигирекского заповедника. Во время ботанической экскурсии эксперты поднялись на вершины горы Чайная, а на Шляпной смогли увидеть марала в дикой природе. Прогулялись по пещерам Драгунская и Логово Гиены, осмотрели Тигирекский форпост.

В общем, прошли пару экомаршрутов, а позже вынесли свою оценку: что сделать, чтобы турист чувствовал себя здесь хорошо.

Что предлагали

«Среди аудитории, которая постоянно путешествует, есть дефицит направлений — все уже исхожено. Появление нового маршрута обязательно вызовет интерес, только нужно его грамотно реализовать», — говорит Анастасия Иванова, исполнительный директор компании «Экспедиции Клуба путешествий Михаила Кожухова».

Вместе с коллегами-туроператорами она отметила несколько моментов, необходимых для организации хорошего путешествия.

Трансфер

Дорога до Тигирекского заповедника, можно сказать, экстремальная. Преодолевать ее любителям природы приходится на УАЗах. Как отмечают эксперты, это не совсем провал: такой путь становится неким «преодолением», частью приключения, а также добавляет ощущение «эксклюзивности»: мол, немногие сюда доберутся.

Однако они заметили, что не все туристы будут рады такому испытанию. Предложили найти возможность делать вертолетные заброски хотя бы для тех, кто может их себе позволить, а УАЗы сменить на более комфортные автомобили.

По пути в Тигирекский заповедник. Алексей Эбель

Больше активностей

Как заметили эксперты, одних прогулок по красивым местам и созерцания природы туристам будет мало.

Елена Лавнерова,

разработчик новых маршрутов для коллекции путешествий RussiaDiscovery:

Во время путешествия возник главный вопрос: «Зачем сюда ехать?». Красивых гор и рек очень много. Россия весьма богата на потрясающие природные ландшафты. Ответ: люди ловят кайф через преодоление. Нужна, как минимум, неделя, чтобы проникнуться заповедником. Главные туристические магниты Тигирека — пещеры, геология, летучие мыши.

Чтобы путешественник не сидел на одном месте, спикеры предлагают создать спелеотур со спуском в пещеру, чтобы человек «сбросил с себя городскую жизнь» и получил дозу адреналина. Также запустить больше треккинговых маршрутов средней сложности и сплав по Ине с возможностью посещать пещеры, попасть в которые можно только с воды.

Александр Прокопьев путешествовал по Тигирекскому заповеднику. www.facebook.com/Prokopyev.Aleksandr

Тематические прогулки

Треккинги предлагают делать тематическими, с попутными экскурсиями. Например, подробнее рассказывать о геологических богатствах места, которые лежат прямо под ногами.

Просят раскрыть тему животного мира. «Участник тура мог бы сам поставить фотоловушку, а потом наблюдать, что происходит в этих местах, пока находится в заповеднике», — говорит Елена Лавренова.

Важным считают и изучение растений, особенно цветочных. Дополнить эту тему предлагают кулинарными мастер-классами. С продуктами, найденными не в заповеднике, разумеется.

Как полагают спикеры, особой популярностью могут пользоваться фототуры для профессионалов и любителей. В Тигирекском заповеднике в определенные месяцы наблюдаются туманы, за которыми охотятся фотохудожники.

Волки в Тигирекском заповеднике. Пресс-центр Тигирекского заповедника

Также эксперты полагают, что у территории есть хороший потенциал для зимнего туризма.

Елена Лавнерова,

разработчик новых маршрутов для коллекции путешествий RussiaDiscovery:

Что касается наблюдения за животными в это время года, то можно развить биотехнию таким образом, чтобы туристы гарантировано смогли их увидеть. «Если вам повезет, заметите марала» — не вариант. В Алтачейском заказнике в Бурятии людям встречаются 58 зверей за час, а в Кроноцком заповеднике на Камчатке — медведи, почему бы и здесь нет? Мировой опыт подтверждает, что это возможно.

Принимать волонтеров и помогать одиноким туристам

Елена Лавнерова заметила, что у туристов растет потребность поддерживать экологию, совершать добрые поступки и сохранять природу. «Если людям предоставить возможность чем-то помочь — от установок фотоловушек до „покрасить стену“ — будет хорошо. Это важно для осознанного туриста, а другие просто туда не поедут», — говорит она.

Как отметила корреспондент Russian Traveler Анна Демчикова, путешествие в заповедник нужно адаптировать для самостоятельного туриста, который не хочет отправляться в «лакшери» трип, и дать ему возможность куда-то заселиться. По ее мнению, трех домиков на кордоне для этого мало, но глэмпинг смог бы спасти положение.

Тигирекский заповедник , лесостепь в долине Ханхары. И. Баева , tigirek.ru

Насколько это реально

Денис Соломахин отмечает, что сейчас заповедник посещают примерно 500 туристов в год. И эта цифра постоянно растет — в среднем на 10−15%.

Денис Соломахин,

сотрудник Тигирекского заповедника:

В этом году посетить нас хотят многие: сейчас наш отдел по развитию туризма в основном только и занят тем, что отвечает на звонки. К сожалению, далеко не все просто физически смогут попасть в заповедник— у нас недостаточно транспорта и мест размещения.

Также для увеличивающегося потока туристов уже не хватает и сотрудников-гидов. На экскурсии сейчас нужно записываться как минимум за месяц до поездки.

Денис Соломахин,

сотрудник Тигирекского заповедника:

В среднем однодневная экскурсия для группы стоит 3−4 тыс. рублей. Транспорт очень дорогой: от Чинеты до Тигирека и обратно — 12 тыс. рублей. Мы практически на этом не зарабатываем: из-за тяжелой дороги ломается техника, ее все время нужно чинить. Размещение в 4-х местных домиках на кордоне — 2,5 тыс. рублей. Всего в них одновременно могут жить 12−15 человек, в палатках — 30−40 человек.

В Тигирекском заповеднике. Май 2015 года. Алексей Эбель

Если достаточно хорошо развить систему троп (сейчас их всего четыре, две из которых реконструируются), то, как отмечает Соломахин, Тигирекский заповедник сможет принимать по 5−6 тыс. туристов в год без вреда природе.

Также мы задали вопрос, насколько вообще целесообразны спелеотуры и сплавы в заповеднике.

Денис Соломахин,

сотрудник Тигирекского заповедника:

Сама река Иня, как и пещеры, находятся вне заповедника, в буферной охраняемой зоне. Но и у нас такое тоже возможно, если объект или тропу внести в специальное положение" через Минрироды РФ. Если не ошибаюсь, такой документ должен подписывать министр.

Алексей Астанин,

директор «Алтайприроды»: