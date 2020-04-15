«Люди в панике»: более 30 жителей Алтайского края застряли в Таиланде и молят губернатора помочь

Жительница Барнаула Татьяна Русанова вместе с сестрой две недели не может вылететь домой из Таиланда. Регулярное авиасообщение прекратилось еще в конце марта, на так называемые эвакуационные рейсы, которые направляются в Новосибирск, проживающих в крае не берут, требуя новосибирскую прописку. Девушка утверждает: покинутых и забытых с Алтая в Бангкоке десятки, много семей с детьми. Средства на то, чтобы выжить в чужой стране, на исходе.

Как девушка оказалась в Таиланде

На неделю моды в Бангкоке барнаульская 20-летняя модель отправилась еще в конце февраля. Поводов для серьезного беспокойства тогда не было: число заразившихся коронавирусом в Таиланде были минимальным, опасности никто не чувствовал, все заведения были открыты.

Мероприятие, в котором барнаульские девушки должны были принять участие, никто отменять не собирался.

Татьяна Русанова,

жительница Барнаула:

Власти страны делали все, чтобы сдержать распространение вируса. Это несмотря на то, что Таиланд находится в непосредственной близости от Китая и китайские туристы любят здесь отдыхать. Долгое время все отдыхающие чувствовали себя в полной безопасности и даже не надевали маски. Их носили только местные.

Когда все-таки подступила «волна» заражения, модельный бизнес в Таиланде быстро схлопнулся, съемки прекратились. Девушки решили вернуться домой, но, как говорится, не тут-то было.

Почему не могут вернуться

Билеты до Новосибирска у Татьяны и ее сестры были на 5 апреля. За день до этого Россия неожиданно взяла «тайм-аут» в перевозке своих граждан из-за рубежа. Так первая попытка добраться домой провалилась. 9 апреля — такая же история.

Татьяна Русанова,

жительница Барнаула:

Я бы никогда не подумала, что вернуться домой — станет такой огромной проблемой. Мы, по сути, оказались никому не нужны. При мне девушка из Америки спокойно улетала домой, когда у нее на родине уже была жуткая пандемия коронавируса. Знаю, что Китай спокойно вывозит своих граждан из других государств и не делает из этого проблемы.

Эвакуационные рейсы из Бангкока в Россию все-таки летают, но по принципу прописки. По словам девушки, если борт приземляется, например, в Новосибирске, ты должен здесь и проживать. Людей из соседних регионов в самолет не берут.

Таиланд. СС0

Так, жительницы Барнаула уже проводили несколько рейсов в Красноярск и Екатеринбург, откуда они внутренними линиями могли попасть домой.

Какой есть выход

Все необходимые документы для вылета из Таиланда жительницы Барнаула давно заполнили. Никаких формальных препятствий нет. Правда, как и рейсов в Барнаул. В дипломатической миссии им отвечают: «Ждите».

По словам Татьяны Русановой, первыми забили тревогу жители Томска, которые тоже оказались брошенными на произвол судьбы. Люди обратились к губернатору области и, кажется, лед тронулся.

Татьяна Русанова,

жительница Барнаула:

Мы были все в шоке, что, вау, так можно. Написали губернатору Виктору Томенко, попросили как-нибудь решить вопрос с нашим возвращением. Теперь с нами постоянно держат связь.

Таиланд. Анна Зайкова

Девушка утверждает: в Таиланде оказались брошенными десятки людей, которые проживают в Алтайском крае. Застряли тут семьи с маленькими детьми. Есть даже пожилой мужчина 89 лет. Все они регулярно встречаются в аэропорту в надежде на долгожданный вылет на родину, но пока тщетно.

У многих средства к существованию подходят к концу, и что делать дальше — не ясно. Материальную помощь от России смогли получить единицы. «Люди в панике», — признается девушка.

Как обстоят дела с заражением

Татьяне в каком-то смысле повезло: в Бангкоке ее и сестру приютила тайская семья, платить за аренду не нужно, но деньги все равно утекают, как сквозь пальцы вода.

Что происходит в Бангкоке во время карантина. Татьяна Русанова Что происходит в Бангкоке во время карантина. Татьяна Русанова Что происходит в Бангкоке во время карантина. Татьяна Русанова Что происходит в Бангкоке во время карантина. Татьяна Русанова

Помогать бесконечно им, конечно, никто не будет. Да и домой нужно вернуться как можно быстрее: в Барнауле у Татьяны осталась больная мама, которой требуется уход.

Единственное утешение: заболеваемость коронавирусом в Таиланде постепенно идет на спад. В многомиллионном городе, жизнь которого еще пару месяцев назад била ключом, открыты сейчас только продуктовые магазины и аптеки.

Все остальное приостановлено на неопределенный срок.

Тур в Таиланд. Фото: Дмитрий Шапорин

Благодаря тотальной изоляции количество вновь заразившихся с каждым днем в Таиланде снижается. Однако меры предосторожности по-прежнему соблюдаются. Так, чтобы зайти домой, непременно надо обрабатывать специальными средствами обувь.

Некоторые особо мнительные жители Бангкока одевают на лицо по несколько масок перед тем, как выйти на улицу. Благо маски можно купить в любом доступном месте, как перчатки и антисептики, цены на которые никто не поднимал.

Но для застрявших за тысячи километров от дома жителей Алтайского края это не сильно большое утешение.