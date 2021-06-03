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Туризм

МЧС подготовилось спасать отдыхающих на реках и озерах Алтая

На Алтае проверили готовность центра ГИМС к работе в напряженный летний сезон.

Спасатели на воде.
Спасатели на воде.
04.mchs.gov.ru

На акватории Телецкого озера прошел смотр готовности судов к навигации: проверили техническое состояние, документацию и укомплектованность спасательными, противопожарными и медицинскими средствами, также протестировали двигатели.

В Горно-Алтайске спасателям напомнили теорию и проверили на знание изменений в законодательстве РФ и МЧС России.

«Смотр судов и сбор государственных инспекторов центра ГИМС показал, что Государственная инспекция по маломерным судам Республики Алтай готова исполнять свои обязанности по контрольно-надзорной деятельности в навигационный период 2021 года, обеспечивая тем самым безопасность граждан на водных объектах Республики Алтай», — заключили в пресс-службе экстренного ведомства.

Подготовка идет и в Алтайском крае. Перед началом купального сезона водолазы проводят обследование пляжных зон на выявление опасных и посторонних предметов.

Фрагменты металлических конструкций, обрезки арматуры, бутылки, коряги и другие потенциально опасные предметы, находящиеся на дне, водолазы поднимают наверх, отметили в краевом управлении ГО и ЧС.

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