МЧС подготовилось спасать отдыхающих на реках и озерах Алтая

На Алтае проверили готовность центра ГИМС к работе в напряженный летний сезон.

На акватории Телецкого озера прошел смотр готовности судов к навигации: проверили техническое состояние, документацию и укомплектованность спасательными, противопожарными и медицинскими средствами, также протестировали двигатели.

В Горно-Алтайске спасателям напомнили теорию и проверили на знание изменений в законодательстве РФ и МЧС России.

«Смотр судов и сбор государственных инспекторов центра ГИМС показал, что Государственная инспекция по маломерным судам Республики Алтай готова исполнять свои обязанности по контрольно-надзорной деятельности в навигационный период 2021 года, обеспечивая тем самым безопасность граждан на водных объектах Республики Алтай», — заключили в пресс-службе экстренного ведомства.

Подготовка идет и в Алтайском крае. Перед началом купального сезона водолазы проводят обследование пляжных зон на выявление опасных и посторонних предметов.

Фрагменты металлических конструкций, обрезки арматуры, бутылки, коряги и другие потенциально опасные предметы, находящиеся на дне, водолазы поднимают наверх, отметили в краевом управлении ГО и ЧС.