МЧС будет регистрировать туристов-экстремалов по-новому

МЧС России запустило онлайн-сервис для обязательной регистрации туристов, которые перемещаются по маршрутам с повышенным риском для жизни и здоровья. Об этом сообщил сайт ведомства.

Форма онлайн-заявки доступна на официальных сайтах местных органов министерства, ею можно пользоваться на любых абонентских устройствах.

Пользователю нужно выбрать регион, по которому будет проходить маршрут, и сайт автоматически перенаправит его на нужную страницу.

В МЧС считают, что сервис значительно упросит подачу заявок туристическим организациям, индивидуальным туристам и группам, которые самостоятельно путешествуют по стране, в том числе с детьми.

Зачем регистрировать экстремальный турмаршрут?

Порядок информирования спасательных подразделений о туристических маршрутах вступил в силу 9 марта 2019 года (Приказ МЧС России № 42).

Информировать спасателей необходимо о путешествиях, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу.

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Так спасательные подразделения смогут своевременно организовать поиски людей при возникновении проблем.

При обработке заявки сотрудники МЧС рассказывают туристам об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъясняют правила безопасности. Также они помогают проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы.

Как зарегистрировать туристический маршрут?

Заявку нужно направить не позднее чем за 10 дней до путешествия. В ней требуется указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и так далее.

Сотрудник МЧС обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня и передать сведения в спасательное подразделение.

Турист или руководитель группы получат извещение о регистрации по телефону или в SMS-сообщении. В нем сообщат контакты оперативных служб для связи и уведомления об окончании маршрута.

Помимо единого онлайн-сервиса зарегистрировать маршрут можно по обычной и электронной почте, по телефону и обратившись в МЧС России по месту планируемого путешествия.