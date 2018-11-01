Как Алтайский край намерен стать столицей медицинского туризма

Иностранцы стали чаще приезжать лечиться в Алтайский край. Туристов привлекают низкие цены на услуги и доступная медицина. Московские эксперты считают, что регион может стать лидером в медицинском туризме. Однако для этого нужно решить ряд проблем, для которых требуются серьезные финансовые вложения.

Зачем Алтаю медицинский туризм?

По данным краевого управления по туризму, только за первые 6 месяцев 2018 года в Алтайский край приехали 5 тысяч медицинских туристов. Из них 50% — это жители регионов России, вторая половина — иностранцы.

Это меньше 1% (0,65%) от общего числа отдыхающих в крае — за первые полгода в регионе, по официальным данным, побывало 800 тыс. человек. Но власти убеждены, что медицинский туризм позволит увеличить турпоток и решить проблему сезонности.

Елена Евсюкова,

врио заместителя начальника краевого управления по туризму:

Резко-континентальный климат накладывает свои ограничения на развитие туризма. Три летних месяца формируют 50% турпотока в регионе. Но в санаторно-курортном направлении сезонность не так выражена. Поэтому медицинский туризм позволит нивелировать сезонные колебания и увеличить продолжительность пребывания отдыхающих в регионе.

Кроме того, чем больше туристов будет приезжать на Алтай, тем больше денег они оставят здесь, считают в ведомстве.

Природа Алтая. Горы. Анна Зайкова

Почему Алтай?

В крае высоким спросом у туристов пользуются три медицинских направления — косметология, стоматология и диагностика.

В косметологии у туристов популярны инъекционные процедуры на лице, блефаропластика (операция по изменению формы век, разреза глаз), хирургическая коррекция возрастных изменений лица, увеличение груди и другие.

Медицинские туристы также обращаются в диагностический центр. Большой интерес они проявляют к чекапам (от англ. check up — проверять — прим. ред.) — это краткосрочные программы обследования.

К примеру, если человека беспокоят головные боли, и он хочет найти причину, то для этого выбирает соответствующий комплекс, за один-три дня врачи определяют, что с ним и назначают соответствующее лечение.

Татьяна Смышляева,

заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы диагностического центра Алтайского края:

Например, у человека болит в области груди. Он не знает, куда ему обратиться — к неврологу, кардиологу, пульмонологу или какому-то другому специалисту. Мы помогаем ему разобраться в проблеме, сопровождаем пациента. В результате он проходит обследование, которое подходит именно ему.

Часть туристов приезжает с конкретными проблемами — чтобы уточнить диагноз или провести операцию.

Жители российских регионов и других стран также едут в Алтайский край, чтобы лечить зубы. В последние годы туристы стали больше интересоваться блич-реставрацией (белые зубы), отметил главный врач стоматологической клиники «Альбус» Александр Елашкин. К ним также обращаются с проблемами в височно-челюстном суставе. Это направление востребовано, но не так таких клиник мало, то многие готовы ехать издалека в Барнаул.

Стоматолог. Лечение зубов. СС0

Как утверждают власти, для развития медицинского туризма в крае есть все необходимое — создан медицинский кластер, в лечении используются современные технологии и оборудование, в больницах работает квалифицированный персонал. Однако сами туристы и представители медцентров и клиник заявляют — в регионе лечиться попросту дешевле.

На Алтае в косметологии оптимально соотношение цены и качества, отметили в клинике «Антуриум». По ее словам, стоимость пластической операции в Барнауле в три раза меньше, чем в Москве, и два раза меньше, чем в Новосибирске.

К примеру, средняя цена в Барнауле на блефаропластику составляет 50 тыс. рублей, в Москве — около 100 тыс. рублей. Пластику живота здесь можно сделать за 50−65 тыс. рублей, а в столице ценник начинается от 150 тыс. рублей.

Лечить или «сделать» зубы в Барнауле дешевле, потому что в клиниках не завышают ценник, поясняют в местных медучреждениях. Поэтому стоматологические услуги в крае порой в 3−5 раз дешевле, чем в некоторых других регионах.

Помимо невысокой цены на комплексную диагностику организма, туристов привлекает еще и доступность услуги — получить ее можно буквально за сутки. Поэтому такой вид обследования популярен у тех, кто ненадолго останавливаются в Барнауле, перед тем как поехать в Горный Алтай или Белокуриху.

Туризм. Путешествия. СС0

Что мешает выходить на иностранные рынки

Основная часть иностранных туристов — бывшие соотечественники, которые в свое время уехали из Алтайского края, но продолжают лечиться на «малой родине». Некоторые из них привозят с собой иностранцев, отметила Татьяна Татьянина, управляющая клиникой эстетической медицины «Антуриум».

Однако «сарафанное радио» не может дать большого потока туристов в регион.

Важным условием для привлечения иностранных медицинских туристов считается наличие международных сертификатов у медучреждений. Они нужны для работы через медицинские агентства Европы, которые бы могли продвигать алтайские клиники. Однако прохождение подобных сертификаций требуют «серьезных» финансовых затрат, отметил Константин Недосеко, заместитель главного врача краевой клинической больницы.

Для получения международного сертификата JCI (стандарт качества и безопасности медицинской деятельности) требуется улучшить уровень сервиса и менеджмента в учреждении, сделать так, чтобы помещения соответствовали заданному уровню, отмечает Татьяна Смышляева.

Отсутствие международных сертификатов мешает также турагентствам работать с сервисными компаниями, которые могут продвигать клиники на зарубежные рынки, отмечает Людмила Иванова, руководитель турфирмы «Пятница». Их агентство заинтересовано в работе с медицинскими туристами, даже были попытки, но безуспешные.

Людмила Иванова,

руководитель турагентства «Пятница»:

Год назад к нам обращались из-за рубежа, чтобы провести онкологическую операцию. Было сложно работать с клиниками, потому что в них нам говорили, что принимают пациентов в порядке живой очереди и у них нет никаких привилегий для иностранных клиентов. На тот момент мы были вынуждены отказать клиенту, потому что не могли предложить подходящий сервис.

До сих пор ситуация не изменилась, но решать проблемы уже начали. Для этого в крае создали рабочую группу, в которую входят юрист, турагенты, представители медицинских учреждений. Они изучат заграничный опыт, решат, какие договоры должны составлять агенты, работающие в сфере медтуризма, какую ответственность должна нести клиника, а какую турфирма. Поэтому медицинские путевки на Алтай появятся не раньше 2019 года.

Что можно делать уже сейчас

Алтайским медицинским туризмом активно интересуются московские компании. Татьяна Соколов, руководитель агентства «МедикаТур», считает, что потенциал у региона высокий, его можно продвигать, однако для этого еще нужно определиться с приоритетными направления.

Татьяна Соколов,

руководитель компании «МедикаТур» ( Москва):

Недавно со швейцарской компанией мы заключили контракт, они предоставляют нам туристов на лечебное голодание на Байкале. Знаю, что на Алтае тоже есть программа такого голодания. Это как один из вариантов, за чем могут приезжать медицинские туристы на Алтай.

Врач. Пациент. СС0

По словам Вадима Прасова, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, стоит ориентироваться на россиян: для этого настало выгодное время — соотечественники заинтересовались лечением на родине.

Сергей Хитров,

глава группы «РосБизнесКонсалтинг. Исследование рынков» ( Москва):

До 2014-го каждый год около 1% россиян выезжало за рубеж за медобслуживанием. Это около 1 млн человек. Сейчас этот показатель уменьшился в два раза и составил 0,5% (500−600 тыс. человек). Получается, что экономический кризис привел к тому, что россияне сейчас активнее рассматривают предложения лечиться внутри страны.

Если с медициной в наших клиниках все в порядке, то сервис оставляет желать лучшего. Поэтому в первую очередь медучреждения должны «повернуться» к клиенту, считает Надежда Федулова, руководитель Медицинского консалтинга D-ZERTS, эксперт по открытию, управлению и автоматизации бизнес-процессов в медицинских центрах (Москва).

Это поможет конкурировать с соседними сибирскими регионами, которые «наступают на пятки» алтайскому медтуризму. В Новосибирской области, по данным шести медучреждений, в 2017 году побывало более 17 тыс. медицинских туристов. По мнению Татьяны Смышляевой, они уже создают конкуренцию краю, поэтому пора предпринимать действия, чтобы догнать или перегнать «соседей».

Однако в управлении по туризму конкурентов с сибирских регионах не видят. Наоборот — край может начать с ними сотрудничать.

Елена Евсюкова,

врио заместителя начальника краевого управления по туризму:

С коллегами из Новосибирска мы обсуждали, что рынок медтуризма только формируется и потенциал его огромный. Поэтому в принципе регионам СФО хватит клиентов, смысла в конкуренции нет. Здесь, наоборот, нужно объединяться и совместными усилиями продвигаться на внешний рынок, дополняя друг друга.

Откуда едут медицинские туристы на Алтай