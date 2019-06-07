Медведев одобрил отмену виз в одну из самых популярных у россиян стран

«<…> одобрить представленный МИДом России, согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с мальдивской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований», — сказано в распоряжении.

После того, как представители Мальдив одобрят документ, право подписи от лица правительства РФ будет у министерства иностранных дел.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас россияне могут посетить без визы десятки стран, среди которых государства Ближнего Востока, Африки, Европы и Азии, пишет ura.ru. Срок пребывания в них без дополнительных документов составляет от семи до 180 дней.