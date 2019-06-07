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Туризм

Медведев одобрил отмену виз в одну из самых популярных у россиян стран

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Мальдивской Республикой.

Светящийся пляж на Мальдивах
Светящийся пляж на Мальдивах
из открытых источников в интернете

«<…> одобрить представленный МИДом России, согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с мальдивской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Мальдивской Республики о взаимной отмене визовых требований», — сказано в распоряжении.

После того, как представители Мальдив одобрят документ, право подписи от лица правительства РФ будет у министерства иностранных дел.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас россияне могут посетить без визы десятки стран, среди которых государства Ближнего Востока, Африки, Европы и Азии, пишет ura.ru. Срок пребывания в них без дополнительных документов составляет от семи до 180 дней.

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