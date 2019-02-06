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Туризм

Медведев освободил от должности главу Ростуризма

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности руководителя Ростуризма Олега Сафонова, сообщает ТАСС.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

Как говорится в документе, Сафонов был уволен по собственной просьбе. Ведомство перейдет в ведение Минэкономразвития.

Именно на период руководства Сафонова на туризм пришлись самые громкие события в отрасли: кризис 2014 года с веерными банкротствами туроператоров, а также банкротства крупнейших чартерных туристических авиакомпаний — «Трансаэро» в 2015 году и «ВИМ-Авиа» в 2017-м.

Тема развития внутреннего туризма в РФ обсуждалась на прошлой неделе на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, а 4 февраля — на встрече Медведева с вице-премьерами.

Тогда глава кабмина дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы на этом направлении.

«Все это нужно делать <развивать туристическую отрасль>, уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан», — сказал председатель правительства.

На этом же совещании Медведев сообщил, что на ближайшие годы выделяется порядка 21 млрд рублей на развитие инфраструктуры туризма в регионах РФ, пишет bfm.ru.

Сафонов родился в 1969 году, окончил Государственную финансовую академию по специальности «Финансы и кредит», затем работал в нескольких российских банках и других организациях. В 2014 году назначен врио руководителя Федерального агентства по туризму, в 2015 — руководителем Ростуризма.

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