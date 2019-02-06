Медведев освободил от должности главу Ростуризма

Как говорится в документе, Сафонов был уволен по собственной просьбе. Ведомство перейдет в ведение Минэкономразвития.

Именно на период руководства Сафонова на туризм пришлись самые громкие события в отрасли: кризис 2014 года с веерными банкротствами туроператоров, а также банкротства крупнейших чартерных туристических авиакомпаний — «Трансаэро» в 2015 году и «ВИМ-Авиа» в 2017-м.

Тема развития внутреннего туризма в РФ обсуждалась на прошлой неделе на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, а 4 февраля — на встрече Медведева с вице-премьерами.

Тогда глава кабмина дал поручение аппарату правительства подготовить предложения по кадровому усилению работы на этом направлении.

«Все это нужно делать <развивать туристическую отрасль>, уделять этому внимание, правильно расставлять приоритеты и деньгами эффективно управлять. Мы в этом контексте приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени Министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан», — сказал председатель правительства.

На этом же совещании Медведев сообщил, что на ближайшие годы выделяется порядка 21 млрд рублей на развитие инфраструктуры туризма в регионах РФ, пишет bfm.ru.

Сафонов родился в 1969 году, окончил Государственную финансовую академию по специальности «Финансы и кредит», затем работал в нескольких российских банках и других организациях. В 2014 году назначен врио руководителя Федерального агентства по туризму, в 2015 — руководителем Ростуризма.