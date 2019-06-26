«Медвежий» туристический маршрут придумали в Алтайском крае

Маршрут предназначен для туристов со средним уровнем физической подготовки. Для путешественников обустроили полевой лагерь с палатками и базу отдыха с юртами и баней.
Базовая продолжительность тура позволяет проходить «медвежий» маршрут в формате выходного дня: заезд в пятницу, суббота — путешествие по заказнику, одна-две ночевки. Место отправления — село Генералка Краснощековского района.
Небольшие группы туристов будут сопровождать опытные вооруженные егеря, которые знают места обитания диких животных и их повадки.
В перспективе специалисты «Алтайприроды» планируют закольцевать несколько экотроп в единый маршрут, объединив путешествия по Чинетинскому и Чарышскому заказникам и природному парку «Предгорье Алтая», что в районе Белокурихи.