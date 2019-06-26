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Туризм

«Медвежий» туристический маршрут придумали в Алтайском крае

В Алтайском крае разработали 17-километровый туристический маршрут. Находится он в Чинетинском заказнике и называется экотропа «Медвежья». Ее уже протестировали ученые из Чехии, сообщили в «Алтайтурцентре». С июня пилотный проект заявили как регулярный маршрут.

Вид на Ченитинский перевал из заказника.
Вид на Ченитинский перевал из заказника.
visitaltai.info

Маршрут предназначен для туристов со средним уровнем физической подготовки. Для путешественников обустроили полевой лагерь с палатками и базу отдыха с юртами и баней.

Базовая продолжительность тура позволяет проходить «медвежий» маршрут в формате выходного дня: заезд в пятницу, суббота — путешествие по заказнику, одна-две ночевки. Место отправления — село Генералка Краснощековского района.

Небольшие группы туристов будут сопровождать опытные вооруженные егеря, которые знают места обитания диких животных и их повадки.

В перспективе специалисты «Алтайприроды» планируют закольцевать несколько экотроп в единый маршрут, объединив путешествия по Чинетинскому и Чарышскому заказникам и природному парку «Предгорье Алтая», что в районе Белокурихи.

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