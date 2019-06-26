«Медвежий» туристический маршрут придумали в Алтайском крае

В Алтайском крае разработали 17-километровый туристический маршрут. Находится он в Чинетинском заказнике и называется экотропа «Медвежья». Ее уже протестировали ученые из Чехии, сообщили в «Алтайтурцентре». С июня пилотный проект заявили как регулярный маршрут.