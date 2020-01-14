«Мы не сдулись»: директор «Курорта Белокуриха» прокомментировал закрытие «Сибирского подворья»

«Хочу подчеркнуть: мы не „сдулись“, как написали некоторые СМИ, не просчитались и тому подобное. Мы решили направить свои ресурсы в более продуктивное русло — сельское хозяйство. И „Сибирское подворье“ станет его производственной базой», — написал в Instagram Ежов.