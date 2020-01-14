«Мы не сдулись»: директор «Курорта Белокуриха» прокомментировал закрытие «Сибирского подворья»

«Хочу подчеркнуть: мы не „сдулись“, как написали некоторые СМИ, не просчитались и тому подобное. Мы решили направить свои ресурсы в более продуктивное русло — сельское хозяйство. И „Сибирское подворье“ станет его производственной базой», — написал в Instagram Ежов.
12 лет назад, когда зарождался проект, ситуация была другой, говорит бизнесмен. Другими были приоритеты, бизнес и сама жизнь.
«Убытки от этого предприятия были всегда, но последние четыре года они достигли своего максимума. „Курорт Белокуриха“ — градообразующее предприятие, социальный бизнес, но все-таки бизнес, и мы должны думать о процветании компании. <.> Если будет спрос, в перспективе попробуем развивать на этой площадке агротуризм», — заметил Ежов.
О закрытии «Сибирского подворья» стало известно 9 января. Окончательному решению о закрытии площадки для туристов способствовал рост интереса к «Белокурихе-2».