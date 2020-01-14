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Туризм

«Мы не сдулись»: директор «Курорта Белокуриха» прокомментировал закрытие «Сибирского подворья»

Генеральный директор компании «Курорт Белокуриха» Константин Ежов высказался по поводу закрытия для туристов площадки «Сибирское подворье». Он отметил, что это не совсем закрытие, а смена профиля.

Константин Ежов, гендиректор компании "Курорт Белокуриха".
Константин Ежов, гендиректор компании "Курорт Белокуриха".
Из архива редакции.

«Хочу подчеркнуть: мы не „сдулись“, как написали некоторые СМИ, не просчитались и тому подобное. Мы решили направить свои ресурсы в более продуктивное русло — сельское хозяйство. И „Сибирское подворье“ станет его производственной базой», — написал в Instagram Ежов.

12 лет назад, когда зарождался проект, ситуация была другой, говорит бизнесмен. Другими были приоритеты, бизнес и сама жизнь.

«Убытки от этого предприятия были всегда, но последние четыре года они достигли своего максимума. „Курорт Белокуриха“ — градообразующее предприятие, социальный бизнес, но все-таки бизнес, и мы должны думать о процветании компании. <.> Если будет спрос, в перспективе попробуем развивать на этой площадке агротуризм», — заметил Ежов.

О закрытии «Сибирского подворья» стало известно 9 января. Окончательному решению о закрытии площадки для туристов способствовал рост интереса к «Белокурихе-2».

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