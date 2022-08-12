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Туризм

Михаил Мишустин предложил использовать Пушкинскую карту для туристов на Алтае

Михаил Мишустин во время визита в Республику Алтай 12 августа провел совещание по развитию индустрии туризма и гостеприимства в РФ.

Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Антон Федотов.

На встрече отметили интерес туристов к экотропам. По словам гендиректора этно-глэмпинга «Алтайское кочевье» Ирины Слесаревой, это одно из важнейших направлений устойчивого туризма.

Слесарева предложила на законодательном уровне закрепить понятие «экологическая тропа». Это способствует развитию туристических маршрутов по примеру других стран.

Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Михаил Мишустин в Республике Алтай.
Антон Федотов.

Михаил Мишустин,
председатель Правительства РФ:

Мы этим направлением занимаемся очень серьезно. Необходимо комплексно посмотреть на доступность, в первую очередь маршрутов, и возможности — сколько смогут людей принять. Мы дали такое поручение. 15 сентября Ростуризм должен собрать соответствующую информацию со всех ведомств для того, чтобы ввести нормативно понятие «туристическая тропа».

Кроме того, Мишустин отметил возможность использования Пушкинской карты при посещении туробъектов, в том числе, экотроп. По его словам, это увеличит доступность программ, которые реализуют в регионе.

Ранее Мишустин анонсировал старт продаж осенних туров с кешбэком в 20%.

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