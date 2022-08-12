Михаилу Мишустину показали на Алтае новые турбазы

Мишустину представили выставочные стенды с презентацией инвестпроектов Алтайского края и других регионов России.
Алтайский край презентовал юрточный глэмпинг «Алтайское кочевье», а также экологическую тропу «Бирюзовая», курорт «Белокуриха горная» и горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь».
«Белокуриха горная»
«Под горную Белокуриху отведена площадка в 136 гектаров. Ее обеспечили магистральными сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, к ней построена серпантинная автомобильная дорога. На площадке завершено строительство автомобильной дороги к горнолыжному комплексу «Гора Мишина». В 2022 году ведут строительство автодороги до проектируемого горнолыжного комплекса «Гора Глухариная», — рассказал гендиректор Белокурихи Константин Ежов.
«Бирюзовая Катунь»
Проект горнолыжного комплекса «Бирюзовая Катунь» представил исполнительный директор компании «Новые вершины» Кирилл Светличный.
Он предусматривает строительство многофункционального комплекса с канатной дорогой мощностью 1,8 тыс. человек в час, байк-парком, развлекательным клубом, детской зоной «Парк приключений», а также гостиничными комплексами категории от 3−5 звезд общей вместимостью 730 номеров и площадками для отдыха.
Стоимость проекта оценивают в порядка 22 млрд рублей. Ориентировочная дата его выхода на полную мощность — 2027 год.
«Алтайское кочевье» и экотропа «Бирюзовая»
Юрточный глэмпинг «Алтайское кочевье» и экологическую тропу «Бирюзовая» презентовала Ирина Слесарева, генеральный директор этноглэмпинга.
Юрты построили из натуральных материалов. Внутри них установили современную сантехнику, удобные кровати, и работает сеть беспроводного доступа в интернет. По второму инвестпроекту обустроили экологическую тропу «Бирюзовая». Затраты составили 4,6 млн рублей.
Инфраструктура экотропы включает в себя входную группу, туалеты, автостоянку и смотровую площадку.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Алтай Олег Хорохордин — также в составе делегации.