Михаилу Мишустину показали на Алтае новые турбазы

С рабочим визитом на Алтай 12 августа приехал председатель правительства Михаил Мишустин. В Горно-Алтайске он проводит совещание по развитию индустрии туризма и гостеприимства в РФ.

Михаил Мишустин провел в Республике Алтай совещание по развитию туризма.

Мишустину представили выставочные стенды с презентацией инвестпроектов Алтайского края и других регионов России.

Алтайский край презентовал юрточный глэмпинг «Алтайское кочевье», а также экологическую тропу «Бирюзовая», курорт «Белокуриха горная» и горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь».

Выставочные стенды с презентацией инвест проектов Алтайского края и других регионов России. Антон Федотов. Выставочные стенды с презентацией инвест проектов Алтайского края и других регионов России. Антон Федотов.

«Белокуриха горная»

«Под горную Белокуриху отведена площадка в 136 гектаров. Ее обеспечили магистральными сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, к ней построена серпантинная автомобильная дорога. На площадке завершено строительство автомобильной дороги к горнолыжному комплексу «Гора Мишина». В 2022 году ведут строительство автодороги до проектируемого горнолыжного комплекса «Гора Глухариная», — рассказал гендиректор Белокурихи Константин Ежов.

«Бирюзовая Катунь»

Проект горнолыжного комплекса «Бирюзовая Катунь» представил исполнительный директор компании «Новые вершины» Кирилл Светличный.

Он предусматривает строительство многофункционального комплекса с канатной дорогой мощностью 1,8 тыс. человек в час, байк-парком, развлекательным клубом, детской зоной «Парк приключений», а также гостиничными комплексами категории от 3−5 звезд общей вместимостью 730 номеров и площадками для отдыха.

Стоимость проекта оценивают в порядка 22 млрд рублей. Ориентировочная дата его выхода на полную мощность — 2027 год.

«Алтайское кочевье» и экотропа «Бирюзовая»

Юрточный глэмпинг «Алтайское кочевье» и экологическую тропу «Бирюзовая» презентовала Ирина Слесарева, генеральный директор этноглэмпинга.

Юрты построили из натуральных материалов. Внутри них установили современную сантехнику, удобные кровати, и работает сеть беспроводного доступа в интернет. По второму инвестпроекту обустроили экологическую тропу «Бирюзовая». Затраты составили 4,6 млн рублей.

Выставочные стенды с презентацией инвест проектов Алтайского края и других регионов России. Антон Федотов.

Инфраструктура экотропы включает в себя входную группу, туалеты, автостоянку и смотровую площадку.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Республики Алтай Олег Хорохордин — также в составе делегации.