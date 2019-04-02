Минэкономразвития РФ выделило Алтай в отдельную группу «точек притяжения»

Ведомство подготовило план развития туризма, по которому до 2024 года в отрасль направят до 100 млрд рублей. Приоритетными целями в дорожной карте обозначены «точки притяжения» туристов. Их разделили на несколько категорий.
«Наивысший» уровень получат места, узнаваемые на международном рынке — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток.
«Уникальный» статус получит Байкал и Камчатка.
Отдельно ведомство выделило национальный уровень — курорты Краснодарского края, Крыма, Кавказа и Алтай.
«Эти направления не могут конкурировать глобально, но интересны жителям России. Их нужно сделать доступнее и качественнее», — пишет источник.
Отмечается, что регионы вместе с бизнесом, экспертами, архитекторами и маркетологами создадут концепцию единого бренда, комплексный план развития и стандарты гостеприимства и качества услуг.
Среди мер поддержки возможно освобождение от земельного налога и льготы по налогу на имущество на время реализации инвестпроекта, а также льготы по взносам во внебюджетные фонды и другие преимущества.
Отдельное льготное кредитование под 3% предусмотрено для инвестиций в отели.