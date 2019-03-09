Министр Лавров пристрастился к сплавам по Катуни

Хобби министра иностранных дел Сергея Лаврова — сплав по горным рекам. В интервью « Собеседнику » его товарищ Юрий Кобаладзе рассказал несколько историй о путешествиях, в том числе в Горный Алтай по реке Катунь.

Ежегодно на 12−14 дней Сергей Лавров отправляется в сплав по горным рекам. Команда, костяк которой сформировался еще в его ранней молодости политика, начинала с рек Башкирии, а потом оказалась в Горном Алтае.

«И последние лет 15, а то и 20 мы сплавляемся по реке Катунь, — рассказал изданию бессменный участник водных походов, бывший разведчик Юрий Кобаладзе. — Это трудная речка».

С самого начала походов Лавров вел себя героически. «Вылезая из воды, еще и палец на ноге сломал. Какое-то время так и ходил со сломанным пальцем, терпел. С тех пор за ним кличка закрепилась среди нас — Лось. Лось — все терпит», — добавил Кобаладзе.

В походах Лавров выполняет функцию кострового. Развести огонь он может даже под проливным дождем. В случае ЧП он может позвать на помощь по спутниковому телефону. Однажды к нему прилетали два вертолета с медиками, чтобы обследовать воспаленный глаз.

А еще Лавров и его команда ходят в мини-походы на берегу где они знакомится с компаниями, в том числе девушек. «А когда узнают Лаврова, то от желающих посидеть с нами отбоя нет», — говорит разведчик.