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Туризм

Мир посмотреть, себя покормить. Подборка гастрономических туров по Алтаю и российским регионам

Altapress.ru собрал подборку туров, под которые нужно оставить место в желудке. Местные красоты, национальный колорит, кулинарные мастер-классы и очень-очень-очень много еды. После этого придется серьезно подумать о занятиях спортом, чтобы привести в себя форму.

Мед.
Мед.
tourargo.ru.

Алтайский край и блюда с дикоросами

Продолжительность — 6 дней.

Еда

Новый гастрономический тур откроет для участников несколько кулинарных направлений — это сибирская, немецкая кухня.

Блюда староверов можно будет попробовать в селе Солоновка в «Кержацких палатях», доме переселенцев 1895 года постройки. Не обойдется и без старообрядческих свадебных блюд в селе Сибирячиха.

В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»
&quot;Трактир Гоголя&quot;.
«Трактир Гоголя».
Пресс-служба компании «Курорт Белокуриха».
Село Солоновка Новичихинского района.
Село Солоновка Новичихинского района.
Анна Зайкова
&quot;Купеческая слобода Андреевых&quot; в Белокурихе-2.
«Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2.
Владимир Вайтиев.
&quot;Купеческая слобода Андреевых&quot; в Белокурихе-2.
«Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2.
Владимир Вайтиев.

В Белокурихе участники тура посетят трактир «Гоголь», где готовят блюда по мотивам произведений писателя. Сам ресторан оформлен в стиле дворянской усадьбы.

В туре можно отведать не только блюда минувших лет, но и будущего. В Барнауле попробуйте «новую алтайскую кухню», которая наделяет традиционные блюда новыми вкусами, добавляя в них дикоросы и лекарственные травы. Вареники с крапивой, десерт с чагой, шампанское на березовом соке и многое другое — все это в меню тура.

Развлечения

Экскурсии по Бийску, Белокурихе, Барнаулу, посещение «Андреевской слободы», Лебединого заказника, музея в селе Сибирячиха, где гости переоденутся в традиционные костюмы и посмотрят на обряд «Окручивание невесты».

Стоимость: 45,9 тыс. рублей.

&quot;Купеческая слобода Андреевых&quot; в Белокурихе-2.
«Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2.
Владимир Вайтиев.

Владикавказ и фыджин

Продолжительность — 4 дня.

Еда

Во время тура вы попробуете фыджин (сочный мясной пирог), говяжий язык в соусе цахтон, колбасу из рубленного мяса, обжаренного на гриле, и нартский хлеб. Все это подадут в осетинской пивоварне к пяти видам пива.

Шашлыки, люля-кебаб, осетинские пироги и национальные напитки участники тура попробуют на аланском вечере с танцевальной, акробатической и сценическо-боевой программой.

Также в программе — пикник в горах, на Арахонском перевале.

Осетинский пирог.
Осетинский пирог.
belayalenta.com.
Пиво. Бокал
Пиво. Бокал
СС0
Сочный шашлык.
Сочный шашлык.
Фото предоставлено Алейским мясокомбинатом.

Развлечения

Прогулка по старинной части Владикавказа, творческая шоу программа, представление конно-драматического театра Нарты. Также участников ждет экскурсия на джипах к Кахтисарскому перевалу и Даргавскому некрополю — крупнейшему на Кавказе комплексу наземных и полуподземных склепов XIV-XVIII веков. Постреляете из трех видов оружия на горном полигоне. Посетите и Кармадонское ущелье — место гибели съемочной группы Сергея Бодрова — и многое другое.

Стоимость: 39, 9 тыс. рублей (без стоимости проезда во Владикавказ).

Осетия.
Осетия.
experience.tripster.ru
Осетия.
Осетия.
experience.tripster.ru
Осетия.
Осетия.
experience.tripster.ru

Казань и эчпочмак

Продолжительность — 2 дня.

Еда

В этом туре вам откроются секреты непревзойденной татарской кухни. Вы сами приготовите восточный десерт «талкыш-калеве», токмач и эчпочмак — будет чем потом удивить друзей. Попробуете и травяной татарский чай и многое другое.

Развлечения

Экскурсия по городу: от Старо-Татарской слободы у живописной набережной и Казанского кремля до монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери. Поездка в усадьбу татарского крестьянина, где представлен быт местных жителей 150-летней давности. Вы попробуете погладить одежду угольным утюгом, порубить капусту на засолку, растереть зерно, взбить масло и вытащить из печи котелок с обедом. Также в программе есть автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

Стоимость: 17 тыс. рублей (без учета стоимости перелета в Казань).

Казань.
Казань.
ССО.
Эчпочмак.
Эчпочмак.
1000.menu.
Чак-чак.
Чак-чак.
inoeda.com.

Мурманск и вкус Арктики

Продолжительность — 3 дня.

Еда

В гастрономическом туре по Мурманску вам откроется традиционные саамские блюда с ее похлебками и олениной и современная кухня с морепродуктами. Также вы надолго запомните вкус самой северной ягоды — морошки.

Развлечения

Обзорная экскурсия по Мурманску, поездка в Териберку и посещение «Кладбища кораблей», песчаного и каменного пляжей, а также водопада. На предприятии «Кольский край» можно будет увидеть, как в промышленных масштабах создается варенье, соусы и замораживаются ягоды.

Стоимость — 49,5 тыс. рублей (без учета стоимости перелета в Мурманск).

Мурманск, полярное сияние.
Мурманск, полярное сияние.
vk.com/meteodnevnik
Ягоды, брусника.
Ягоды, брусника.
ССО.

Йошкар-Ола и дичь

Продолжительность — 4 дня.

Еда

В этом туре вы познакомитесь с марийской кухней. Вы научитесь делать подкоголи (что-то вроде пельменей или вареников) с начинками из мяса, щуки, капусты, картофеля и грибов, а также трехслойные марийские блины коман мелна. Попробуете суп в хлебе, испеченном с добавлением трав, и салат «Акпатыр» их трех видов мяса.

В гастромузее вы отведаете местные сыры, колбасы, бальзамы, мед и чай. Также не обойдется без дичи из охотничьего хозяйства. Обязательно попробуете жаркое из лося, кабана или утки с томлеными овощами и сочный ягодный пирог, крафтовое пиво и многое другое.

Подкоголь.
Подкоголь.
1istochnik.ru

Развлечения

Участников ждет экскурсия по Йошкар-Оле с обязательной встречей с Йошкиным котом. Можно будет увидеть работу динамической скульптуры «Вход господень в Иерусалим» — под красивую мелодию из-под часов архитектурного комплекса выезжают фигурки апостолов и Христа.

Вы отправитесь в странный национальный театр М. Шкетана, где услышите такие марийские инструменты, как шувыр (волынку), кюсле (гусли), тюмор (барабан) и научитесь танцевать дробушку.

Побываете и в этнокомплексе с марийским домом, где поиграете в национальные игры, а на набережной Амстердам пройдете квест под предводительством «купца-приведения».

Стоимость — 16 тыс. рублей (без учета стоимости перелета в Москву, откуда и начинается тур).

Йошкар-Ола.
Йошкар-Ола.
pixabay.com.

Краснодарский край и вино

Продолжительность — 6 дней.

Еда

«Да здравствует гедонизм» — девиз этого тура. Вы отведаете блюда из свежих морепродуктов: мидии в белом вине, вонголе в масле на травах, черноморские рапаны в нежно-сливочном соусе, улитки и многое другое. Попробуете местные сыры и научитесь правильно сочетать их с напитками. И, конечно, не обойдется без местного вина — его будет очень и очень много.

Анапа
Анапа
CCO

Развлечения

Отправитесь на Таманский полуостров в центр энологии, где вам откроются секреты рождения вина. Побываете в долине Лефкадия с ее лавандовыми полями, трюфельными рощами и виноградниками. Посетите улиточную ферму, легендарный Абрау-Дюрсо и множество других винных домов.

Стоимость: 72 тыс. рублей (без учета стоимости перелета в Анапу).

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