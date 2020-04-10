Мишустин рассказал об обновленных правилах вывоза россиян из-за рубежа

Суть заключается в том, чтобы человек попал сразу же туда, где он живет постоянно.
«Если по каким-то причинам это невозможно, то человеку будет предложено оставаться пока в тех странах, где он находится, либо готовиться к временному карантину на территории России», — рассказал премьер.
Если гражданину России придется остаться за рубежом, то ему начнут выплачивать материальную помощь. На это выделено полмиллиарда рублей.
«Надо будет больше средств — будет выделено», — заверил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул — Россия намерена вернуть домой всех, кто этого хочет, пишет bfm.ru. Однако сейчас в приоритете туристы, а не те, кто живет за границей постоянно.
Между тем стало известно, что рейсы авиакомпании S7 из Бангкока в Иркутск и Новосибирск, ранее запланированные на 10 апреля, отменены. Предварительно вылеты по этим маршрутам состоятся 14 апреля.