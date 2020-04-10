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Туризм

Мишустин рассказал об обновленных правилах вывоза россиян из-за рубежа

Россиян из-за границы далее будут вывозить по принципу «один рейс — одно место проживания», заявил премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Интерфакс».

В самолете.
В самолете.
CC0

Суть заключается в том, чтобы человек попал сразу же туда, где он живет постоянно.

«Если по каким-то причинам это невозможно, то человеку будет предложено оставаться пока в тех странах, где он находится, либо готовиться к временному карантину на территории России», — рассказал премьер.

Если гражданину России придется остаться за рубежом, то ему начнут выплачивать материальную помощь. На это выделено полмиллиарда рублей.

«Надо будет больше средств — будет выделено», — заверил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул — Россия намерена вернуть домой всех, кто этого хочет, пишет bfm.ru. Однако сейчас в приоритете туристы, а не те, кто живет за границей постоянно.

Между тем стало известно, что рейсы авиакомпании S7 из Бангкока в Иркутск и Новосибирск, ранее запланированные на 10 апреля, отменены. Предварительно вылеты по этим маршрутам состоятся 14 апреля.

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