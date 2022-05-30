Мошенники выманивают у туристов деньги за отдых на несуществующей базе в Горном

Все фото этой «турбазы» взяты из интернета — фото реальных домиков, но из разных мест и с разной природой (США, тот же Горный и даже Украина). Причем точного адреса в соцсетях «Русского нордика» не указано.
Некоторые туристы, которые внесли предоплату, приехали на место по присланным в личные сообщения координатам — «22 км от урочища Каракол и 50 км от села Элекмонар». Никакой базы там нет — это труднодоступные места, куда проехать можно только на конях.
Кстати, после перевода денег туристов сразу блокировали.
По словам местного гида Анны Поленниковой, после ее поста о мошенниках в соцсети, ей стали поступать угрозы.
«Стали атаковать боты, на меня пачками подписывались индусы, в комментариях стали появляться сообщения о наркотиках — чтобы на меня можно было пожаловаться и заблокировать», — делится девушка.
Она полагает, что злоумышленники могут быть с Урала или Сургута — когда они выкладывали результаты одного из розыгрышей, на экране их телефона было на два часа меньше, чем у нас.
Точное количество пострадавших от действий мошенников неизвестно: их количество может варьироваться от нескольких десятков до сотен.
Суммы также переводили разные. Например, жительница Новосибирска внесла предоплату 5 724 рубля. Она нашла «Русский нордик» через приложение «Островок» и с его помощью потом смогла вернуть деньги, так как при бронировании через сервис средства не сразу переводят организаторам отдыха.
Корреспондент НГС связалась с администратором страницы «Русского нордика». Схема повторилась, но требования ограничились 50% предоплатой.
В МВД по Республике Алтай сообщили, что выезжали по указанным адресам — «в результате туристические объекты не обнаружены». Однако для проведения проверки необходимо заявление.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что шанс выйти на организаторов составляет 60−70%.