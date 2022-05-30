30 мая
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Туризм

Мошенники выманивают у туристов деньги за отдых на несуществующей базе в Горном

Туристов, желающих отдохнуть в Горном Алтае, начали завлекать на якобы новую базу отдыха «Русский нордик» в Чемальском районе, пишет НГС. «Собственники» несуществующей турбазы просят вносить предоплату в полном объеме. На уловку повелись уже многие.

Горный Алтай. Чемальский район.
Горный Алтай. Чемальский район.
CC0

Все фото этой «турбазы» взяты из интернета — фото реальных домиков, но из разных мест и с разной природой (США, тот же Горный и даже Украина). Причем точного адреса в соцсетях «Русского нордика» не указано.

Некоторые туристы, которые внесли предоплату, приехали на место по присланным в личные сообщения координатам — «22 км от урочища Каракол и 50 км от села Элекмонар». Никакой базы там нет — это труднодоступные места, куда проехать можно только на конях.

Кстати, после перевода денег туристов сразу блокировали.

Страница несуществующей турбазы.
Страница несуществующей турбазы.
Скриншот страницы «Вконтакте»

По словам местного гида Анны Поленниковой, после ее поста о мошенниках в соцсети, ей стали поступать угрозы.

«Стали атаковать боты, на меня пачками подписывались индусы, в комментариях стали появляться сообщения о наркотиках — чтобы на меня можно было пожаловаться и заблокировать», — делится девушка.

Она полагает, что злоумышленники могут быть с Урала или Сургута — когда они выкладывали результаты одного из розыгрышей, на экране их телефона было на два часа меньше, чем у нас.

Точное количество пострадавших от действий мошенников неизвестно: их количество может варьироваться от нескольких десятков до сотен.

Суммы также переводили разные. Например, жительница Новосибирска внесла предоплату 5 724 рубля. Она нашла «Русский нордик» через приложение «Островок» и с его помощью потом смогла вернуть деньги, так как при бронировании через сервис средства не сразу переводят организаторам отдыха.

Корреспондент НГС связалась с администратором страницы «Русского нордика». Схема повторилась, но требования ограничились 50% предоплатой.

В МВД по Республике Алтай сообщили, что выезжали по указанным адресам — «в результате туристические объекты не обнаружены». Однако для проведения проверки необходимо заявление.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что шанс выйти на организаторов составляет 60−70%.

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