Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

Московский бьюти-блогер после поездки на Алтай пожаловалась на уличные туалеты с «горкой»

Известный Youtube и Instagram блогер Natalina Mua рассказала своим подписчикам о поездке в Республику Алтай. По ее словам, природа ее поразила, а вот сервис очень расстроил.

Уличный туалет, дверь.
Уличный туалет, дверь.
CC0

Бьюти-блогер отметила, что путешествие было бы намного приятнее, если бы не приходилось постоянно думать о «базовых потребностях».

«Природа красивенная и просто нереальная, но так же нереально меня поразил местный туалет с горкой… Вау-эффект путешествия достигнут», — написала Наталина в посте в Instagram.

Также она пожаловалась, что ей пришлось всю дорогу «хомячить дошики», потому что из-за еды в местных кафе она испытывала «изжогу на протяжении всего путешествия».

«У меня великолепные впечатления от природы и очень неоднозначные от организации тура», — заявила блогер.

Комментаторы согласились с девушкой, отметив, что «эти туалеты способны навеки отбить охоту путешествовать по Расеюшке».

Подписчицы также заявили, что они тоже привязаны к благам цивилизации, а в путешествиях по России они берут внушительную аптечку разных средств для желудка.

Напомним, что в этом году в Горный Алтай испытывает настоящий «звездопад». Сюда приезжал актер Никита Ефремов с возлюбленной Марией Иваковой, артист Андрей Мерзликин, телеведущие Катя Гордон и Юлия Барановская и другие.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость