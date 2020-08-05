Московский бьюти-блогер после поездки на Алтай пожаловалась на уличные туалеты с «горкой»

Известный Youtube и Instagram блогер Natalina Mua рассказала своим подписчикам о поездке в Республику Алтай. По ее словам, природа ее поразила, а вот сервис очень расстроил.

Бьюти-блогер отметила, что путешествие было бы намного приятнее, если бы не приходилось постоянно думать о «базовых потребностях».

«Природа красивенная и просто нереальная, но так же нереально меня поразил местный туалет с горкой… Вау-эффект путешествия достигнут», — написала Наталина в посте в Instagram.

Также она пожаловалась, что ей пришлось всю дорогу «хомячить дошики», потому что из-за еды в местных кафе она испытывала «изжогу на протяжении всего путешествия».

«У меня великолепные впечатления от природы и очень неоднозначные от организации тура», — заявила блогер.

Комментаторы согласились с девушкой, отметив, что «эти туалеты способны навеки отбить охоту путешествовать по Расеюшке».

Подписчицы также заявили, что они тоже привязаны к благам цивилизации, а в путешествиях по России они берут внушительную аптечку разных средств для желудка.

Напомним, что в этом году в Горный Алтай испытывает настоящий «звездопад». Сюда приезжал актер Никита Ефремов с возлюбленной Марией Иваковой, артист Андрей Мерзликин, телеведущие Катя Гордон и Юлия Барановская и другие.