Музыка для путешествий по Алтаю: известный художник поделился завораживающими плейлистами

Художник и основатель медиа Back to the roots Григорий Масленников рассказал InStyle.ru о своем путешествии по Республике Алтай и как его изменили дух региона, природа и жители.

Григорий отметил, что достаточно много читал о Республике Алтай до своей поездки. Однако уже на месте открыл много нового: его заворожили проявления веры в ремеслах через цветовую палитру, материалы и мастерство.

«За последние годы предметом создания моих скульптур стало изучение минералов, природных камней сланцевых пород и их форм. Они словно совершенная архитектура, завораживают меня своим строением. Так что когда я узнал, что традиционное алтайское жилище аил по форме напоминает кристалл, и каждая деталь в нем наделена особым смыслом и предназначением, я получил огромную порцию вдохновения», — рассказал художник.

Кристаллообразная форма аила символизирует связь трех миров: острая часть связывает его с верхним миром (по вере алтайцев, это мир духовного, неосязаемого), очаг посреди жилища дарит защиту и тепло в мире среднем (в обыденной, осязаемой жизни), нижняя часть кристалла связывает с миром нижним (туда отправляются души после смерти).

Перед поездкой на Алтай Григорий посоветовал подобрать плейлисты в дорогу, чтобы получить больше впечатлений.

«Я попросил свою подругу диджея Катю Поклад помочь составить несколько плейлистов для путешествия под разное настроение и ситуации. Она сделала для меня целых три: RELAX, GORI и плейлист с алтайской музыкой. С радостью делюсь этими подборками, послушайте их, пока будете покупать билеты на Алтай, собирать чемодан и лететь в этот удивительный край», — написал художник.

«Я стараюсь найти интересные местные музыкальные группы, которые раскрывают также фольклор и традиции. Так, на Алтае, к примеру, я побывал на концерте Этно-Музыкальном Аиле АйасБай <…> Теперь эти впечатления я пытаюсь перенести в новые работы», — рассказал Григорий.

«Мне сложно сказать, что важнее в дальних путешествиях, да, и в коротких тоже: впечатления, знания или вдохновения. Я скорее всего рассматриваю это как единое целое, поскольку одно совершенно не отменяет другое. Скорее это даже синергетический эффект, формула которого определяется уже по ходу самой поездки», — философски подошел Григорий к знакомству с Алтаем.



Судя по записям в Instagram, Григорий побывал на Алтае в июне. После этого он сообщил о запуске своего большого медиапроекта, посвященного путешествиям по России.