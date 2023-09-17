17 сентября
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Туризм

На абордаж! Свистать всех в трапезную. Как очень необычно провести время в Тальменском районе

Если вы задумались, куда съездить отдохнуть осенью, то недалеко от Барнаула есть отличное место — Тальменский район. Altapress.ru рассказывает, чем там можно заняться.

В Тальменском районе.
В Тальменском районе.
altapress.ru

Корабль-ресторан

Деревня с домиками, банями и огромным кораблем на холме появилась в 2004 году в селе Язово. Здесь можно угоститься домашней едой, а еще испытать настоящую палубную качку и подняться к штурвалу. Из прочих развлечений — конные туры и экскурсии.

Если вам в отдыхе нужен интернет, то тут его практически нет. «Русская деревня» находится в лесах, провайдеры связь туда пока не дотянули.

Тальменский район, с. Язово, ул. Нагорная, 1

В Новотроицке есть экоусадьба

Ирина Грудцина открыла экологическую этноусадьбу в 2019 году. С тех пор гостям здесь устраивают тест-драйв в старинных традициях – попробуйте-ка подоить козу, сколотить масло, слепить вареники или намолоть муку из цельных зерен. Хозяйка научит вас прясть, вышивать и «выбивать» узоры на ручном станке, вкусно накормит и расскажет историю своего рода.

Тальменский район, село Новотроицк, ул. Советская 10

В Тальменском районе.
В Тальменском районе.
altapress.ru
В Тальменском районе.
В Тальменском районе.
altapress.ru

Релакс в японском стиле — у воды с камнями

Первым делом по приезду (если на поезде) туристы попадут на привокзальную площадь. В Тальменке она очень симпатичная. Тут можно перекусить, выпить горячего чаю и заглянуть в кондитерскую.

Парк находится рядом с одной из школ. Местные жители облагородили заброшенный пожарный водоем. Лес превратили в парк, а водоем привели в порядок и наполнили рыбой. Территорию обустроили беседками и лавочками.

Тальменка, ул. Лисавенко, 49

В Тальменском районе.
В Тальменском районе.
altapress.ru
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