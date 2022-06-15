На Алтае 25-летняя туристка погибла из-за жары на подъеме к горному водопаду

Следователи в Республике Алтай начали проверку по факту гибели туристки, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

«По предварительным данным, днем 11 июня на территории Улаганского района туристы из Хабаровска на лодке переправились с турбазы на правый берег реки Челушман, откуда пешком стали подниматься в горы к водопаду Учар. В жаркую погоду, не оценившей состояние своего здоровья и физические нагрузки при подъеме в горы 25-летней девушке стало плохо, в результате чего, не дойдя до водопада около 800 м, она потеряла сознание. Находившийся рядом брат пытался оказать ей первую помощь, но реанимационные мероприятия не дали результата», — говорится в сообщении.