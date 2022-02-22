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Туризм

На Алтае наметились перспективы подводного туризма

В Москве прошла международная выставка Moscow Dive Show 2022, на которой сотрудники Алтайского заповедника рассказали о возможностях подводного туризма на Телецком озере.

Экспедиция дайверов на глубину Телецкого озера.
Экспедиция дайверов на глубину Телецкого озера.
altzapoved.ru

На стенде заповедника гостей познакомили с подводным миром и возможностями подводного туризма на Алтае, а также состоялся премьерный показ фильма об исследовательской деятельности на Телецком озере.

«Дайвинг в Алтайском заповеднике стал узнаваем, о нем говорят, им интересуются. По итогам мероприятия можно говорить, что информацию удалось донести до широкой, целевой мотивированной аудитории, профессионалов дайв-индустрии, инструкторов, руководителей клубов подводного плавания по всей России», — прокомментировал дайвер и научный сотрудник Алтайского заповедника Роман Воробьев.

В 2022 году на выставке были представлены более 225 участников — туроператоров, дайв-центров, производителей снаряжения из 17 стран. В 2021 году выставку посетило более 18 тыс. человек.

Дайвинг на Телецком

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника Татьяна Клименко и Роман Воробьев регулярно опускаются на дно легендарного озера.

Летом 2021 года на Телецком представили новый туристический маршрут — желающим предлагают погрузиться на дно в сопровождении профессионалов.

Протяженность подводной экскурсии — 200 метров. Глубина для новичков достигает 5 метров, а для людей подготовленных — на самое дно.

Стоимость прогулки — 5 тыс. рублей.

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