На Алтае нашли «демо-версию» Чукотки

Природная зона, напоминающая ландшафты Чукотки, обнаружилась на юге Республики Алтай — в местном биосферном заповеднике. Об этом рассказал его директор Игорь Калмыков на пресс-конференции в ТАСС.

Игорь Калмыков,

директор Алтайского биосферного заповедника:

Алтайский заповедник — классический горно-таежный. Если вы находитесь в районе Телецкого озера, то видите тайгу, но если вы окажетесь в южной части заповедника — в районе озера Джулукуль, то это абсолютно высокогорная тундра или тундростепь. Она очень похожа на Чукотку. То есть, если захотите посмотреть Чукотку, то можете сделать это на юге Республики Алтай и Алтайского заповедника.

При этом директор добавил, что попадают в эти места, как правило, в составе какой-то экспедиции, в том числе — туристических, организованных самим заповедником. Посещать локацию без разрешения — нарушение.

Также окрестности озера интересны еще и тем, что тундростепь — это участки так называемой «мамонтовой степи», в которой обитали мамонты.