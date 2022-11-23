На Алтае нашли «демо-версию» Чукотки

Игорь Калмыков,
директор Алтайского биосферного заповедника:
Алтайский заповедник — классический горно-таежный. Если вы находитесь в районе Телецкого озера, то видите тайгу, но если вы окажетесь в южной части заповедника — в районе озера Джулукуль, то это абсолютно высокогорная тундра или тундростепь. Она очень похожа на Чукотку. То есть, если захотите посмотреть Чукотку, то можете сделать это на юге Республики Алтай и Алтайского заповедника.
При этом директор добавил, что попадают в эти места, как правило, в составе какой-то экспедиции, в том числе — туристических, организованных самим заповедником. Посещать локацию без разрешения — нарушение.
Также окрестности озера интересны еще и тем, что тундростепь — это участки так называемой «мамонтовой степи», в которой обитали мамонты.
Озеро Джулуколь является вторым по величине в Горном Алтае. В нем берет начало одна из крупнейших рек региона — Чулышман. При этом глубина озера не превышает семи метров.