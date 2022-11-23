23 ноября
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Туризм

На Алтае нашли «демо-версию» Чукотки

Природная зона, напоминающая ландшафты Чукотки, обнаружилась на юге Республики Алтай — в местном биосферном заповеднике. Об этом рассказал его директор Игорь Калмыков на пресс-конференции в ТАСС.

Озеро Джулукуль.
Озеро Джулукуль.
gogle.maps

Игорь Калмыков,
директор Алтайского биосферного заповедника:

Алтайский заповедник — классический горно-таежный. Если вы находитесь в районе Телецкого озера, то видите тайгу, но если вы окажетесь в южной части заповедника — в районе озера Джулукуль, то это абсолютно высокогорная тундра или тундростепь. Она очень похожа на Чукотку. То есть, если захотите посмотреть Чукотку, то можете сделать это на юге Республики Алтай и Алтайского заповедника.

При этом директор добавил, что попадают в эти места, как правило, в составе какой-то экспедиции, в том числе — туристических, организованных самим заповедником. Посещать локацию без разрешения — нарушение.

Также окрестности озера интересны еще и тем, что тундростепь — это участки так называемой «мамонтовой степи», в которой обитали мамонты.

Озеро Джулуколь является вторым по величине в Горном Алтае. В нем берет начало одна из крупнейших рек региона — Чулышман. При этом глубина озера не превышает семи метров.

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