На Алтае построят пятизвездочный отель для семейного отдыха

Семья предпринимателя, основателя компании «2ГИС» Александра Сысоева открывает в Республике Алтай отель премиального уровня KLEVER resort & SPA. Это станет третьим пятизвездочным местом размещения в регионе. Это будет отель для семейного отдыха и бизнес-мероприятий, рассказала «Коммерсанту» президент «2ГИС» Вера Гармаш.

По оценкам экспертов, инвестиции в проект составили не менее 300 млн рублей. Отель создан на площадке базы отдыха «Солнечная долина», принадлежащей семьей Сысоевых. Там «2ГИС» проводил обучающие семинары и конференции.

По словам Веры Гармаш, в результате реорганизации базы появился отель на 160 гостей: построили 12 новых домов, в том числе категории «люкс» (три одноэтажных «люкса», три двухэтажных «люкса», три секционных семейных дома).

Также полностью реконструировали ресторан, построили детские площадки, детский клуб, завершается строительство открытого бассейна и других объектов. Общая площадь застройки составляет около 4 тыс. кв. м.

«Новый отель позиционируется компанией для семейного отдыха и проведения бизнес-мероприятий на высоком уровне, будем активно привлекать к нам туристов», — говорит она.

По расчетам компании, в сезон с мая по сентябрь заполняемость отеля составит 100%, в межсезонье — 50%.

Из премиальных отелей на Алтае с 2016 года работает Алтай Resort, с 2018 года — Altay Village.