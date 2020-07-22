На Алтае создадут курортный регион «Большая Белокуриха»

Разработку у специалистов АлтГУ заказала компания «Курорт Белокуриха». Предварительно в состав «Большой Белокурихи» войдут Смоленский, Солонешенский и Алтайский районы.

Одна из основных задач — открыть туристам живописный доступ к Белухе через наиболее привлекательные туристические места предгорий Алтая.

Создание курортного региона позволит Белокурихе входить в крупные нацпроекты, получать продвижение и помощь в развитии инфраструктуры.

Также проект позволит открыть высокооплачиваемые рабочие места, запустить новые социальные проекты, наладить стабильное сотрудничество в сфере сельского хозяйства и так далее.

«Предгорья Алтая — это уникальная местность, привлекательная для туристов по многим показателям. Нужна только инфраструктура, и ее, в случае поддержки правительства, можно будет получить», — цитирует замгендиректора «Курорт Белокуриха» Олега Акимаова пресс-служба компании.

До конца лета над проектом будут трудиться географы, экономисты и биологи университета. Финансирование на себя санаторно-курортный холдинг «Курорт Белокуриха».