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Туризм
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На алтайском курорте Белокуриха-2 начали строить подъемник на новую горнолыжную трассу

На Белокурихе-2 готовят к запуску новый горнолыжный комплекс «Мишина гора». На склон завезли 11 промежуточных опор подъемника и преступили к его монтажу. Подъемник, который собирают под руководством шеф-монтажника самарской фирмы «Скадо», планируют запустить еще до конца этого года.

На "Мишиной горе" монтируют подъемник. Белокуриха-2, декабря 2018 года.
На "Мишиной горе" монтируют подъемник. Белокуриха-2, декабря 2018 года.
sib-okrug.ru

Владислав Меркулов,
директор горнолыжного комплекса «Мишина гора»:

Аналогов комплексу, что мы строим на «Белокурихе-2», до сих пор не было в Алтайском крае. Трассы аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, но при этом они также подходят для любителей и новичков. Поклонники горных лыж и сноуборда оценят разнообразный рельеф и комфортную ширину склона, а любители фрирайда смогут покататься в пухляке лесного массива.

Как рассказали в компании «Курорт Белокуриха», уде в декабре рядом с подъемником будут работать пункт проката, теплое кафе и вместительная парковка. Уже реконструирована тюбинговая трасса: она стала более безопасной. Теперь ее длина — 240 метров. По словам представителей компании-собственника, туристы уже проявляют интерес к горе и приезжают кататься, не дожидаясь официального запуска.

Что такое «Мишина гора»

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» позиционируется как круглогодичный: летом здесь появятся беседки и павильоны для культурно-массовых мероприятий. Его презентовали в январе 2018 года. Сегодняь в его составе две километровые трассы с уклоном 250 м и тюбинговая трасса 240 м.

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