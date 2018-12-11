На алтайском курорте Белокуриха-2 начали строить подъемник на новую горнолыжную трассу

Аналогов комплексу, что мы строим на «Белокурихе-2», до сих пор не было в Алтайском крае. Трассы аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, но при этом они также подходят для любителей и новичков. Поклонники горных лыж и сноуборда оценят разнообразный рельеф и комфортную ширину склона, а любители фрирайда смогут покататься в пухляке лесного массива.