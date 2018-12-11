На алтайском курорте Белокуриха-2 начали строить подъемник на новую горнолыжную трассу

Владислав Меркулов,
директор горнолыжного комплекса «Мишина гора»:
Аналогов комплексу, что мы строим на «Белокурихе-2», до сих пор не было в Алтайском крае. Трассы аттестованы международной федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, но при этом они также подходят для любителей и новичков. Поклонники горных лыж и сноуборда оценят разнообразный рельеф и комфортную ширину склона, а любители фрирайда смогут покататься в пухляке лесного массива.
Как рассказали в компании «Курорт Белокуриха», уде в декабре рядом с подъемником будут работать пункт проката, теплое кафе и вместительная парковка. Уже реконструирована тюбинговая трасса: она стала более безопасной. Теперь ее длина — 240 метров. По словам представителей компании-собственника, туристы уже проявляют интерес к горе и приезжают кататься, не дожидаясь официального запуска.
Что такое «Мишина гора»
Горнолыжный комплекс «Мишина гора» позиционируется как круглогодичный: летом здесь появятся беседки и павильоны для культурно-массовых мероприятий. Его презентовали в январе 2018 года. Сегодняь в его составе две километровые трассы с уклоном 250 м и тюбинговая трасса 240 м.