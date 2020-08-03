Власти рассказали о важном условии порядочного кешбэка за отдых на Алтае

Как рассказали в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, эта программа будет реализована с участием национальной системы платежных карт и предусматривает возврат части стоимости туристической услуги при ее оплате картой «Мир» любого банка.

Допускается только полная предоплата тура картой на сайте. Размер кешбэка составит пять тысяч рублей на каждый 25 тысяч стоимости одной туристской услуги, но не более 15 тысяч на одну карту.

Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

Получить возврат средств можно за услуги, оплаченные на сайте туроператоров и гостиниц, участвующих в программе. Кешбэк выплачивается в рублях на карту «Мир» по факту оплаты тура, соответствующего условиям акции.

Когда запустят туристический кешбэк

О старте программы субсидирования объявят за неделю до ее начала. Компенсация части средств за путешествия по стране и проживание в классифицированных отелях России будет начисляться в 2020 году за поездки до 20 декабря, оплаченные с момента старта программы.

Для отдыха в большинстве регионов России кешбэк будет предоставлен за покупку тура с заездом с 15 августа до 20 декабря 2020 года.

Туризм. Путешествие. СС0

Кешбэк на туры и проживание в семи наиболее популярных у туристов регионах страны (в их числе Алтайский край и Республика Алтай) можно получить за путешествия с 1 октября по 20 декабря, добавили в Алтайтурценте.