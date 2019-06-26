На Байкале собираются ограничить туризм

«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это ни звучит. <…> Ведь мы же в другие особо охраняемые природные территории не пускаем бесконтрольно людей, там есть какое-то умение навести порядок — то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал», — заявил Иванов.