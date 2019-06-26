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Туризм

На Байкале собираются ограничить туризм

Озеро Байкал загрязняют небольшие гостиницы, у которых нет очистных сооружений, а также дикие туристы. Об этом заявил спецпредставитель президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, сообщает ТАСС. И в ближайшее время власти примут меры в связи со сложившейся ситуацией.

Байкал.
Байкал.
Sergey Gabdurakhmanov, CC BY 2.0, part from original.

«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это ни звучит. <…> Ведь мы же в другие особо охраняемые природные территории не пускаем бесконтрольно людей, там есть какое-то умение навести порядок — то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал», — заявил Иванов.

Весной неравнодушные жители провели несколько акций протеста против строительства завода на берегу Байкала. Как стало известно, инвестором проекта — предприятием «АкваСиб» были нарушены требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», пишет polit.ru.

В апреле Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО «АкваСиб» с китайским капиталом строить завод по розливу воды у побережья Байкала.

Также известный российский стилист Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен Кремля — в защиту Байкала. Он выступил против строительства завода на озере Байкал.

Рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.

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