На Байкале собираются ограничить туризм

«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это ни звучит. <…> Ведь мы же в другие особо охраняемые природные территории не пускаем бесконтрольно людей, там есть какое-то умение навести порядок — то же самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал», — заявил Иванов.
Весной неравнодушные жители провели несколько акций протеста против строительства завода на берегу Байкала. Как стало известно, инвестором проекта — предприятием «АкваСиб» были нарушены требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», пишет polit.ru.
В апреле Арбитражный суд Иркутской области запретил ООО «АкваСиб» с китайским капиталом строить завод по розливу воды у побережья Байкала.
Также известный российский стилист Сергей Зверев провел одиночный пикет у стен Кремля — в защиту Байкала. Он выступил против строительства завода на озере Байкал.
Рядом с озером Байкал в поселке Култук Иркутской области планируется построить завод по розливу питьевой бутилированной воды. Главным инвестором проекта выступает Дацинская водная компания «Озеро Байкал», зарегистрированная в китайской провинции Хэйлунцзян.