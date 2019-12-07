На Белокурихе-2 появится горнолыжный склон с искусственным снегом

Компания «Курорт Белокуриха», выступающая якорным инвестором горнолыжного комплекса «Мишина гора», планирует создать здесь систему искусственного оснащения. Часть работ уже провели. Об этом 7 декабря на инвестиционном форуме, посвящённом развитию нового курортно-спортивного кластера, сообщил представитель самарской компании «Скадо».

В 2019 году на «Мишиной горе» инвестор установил горнолыжный подъёмник. И приступил к созданию системы искусственного оснежения. Для ее запуска уже создан водоём. В дальнейшем необходимо будет установить специальное оборудование.

По словам Андрея Баканова, ведущего специалиста компании «Скадо», полностью завершить все работы планируется к следующему зимнему сезону.

Система искусственного оснежения позволит увеличить продолжительность периода катания. Искусственный снег на склоне можно будет укладывать с первой отрицательной температурой воздуха.

Андрей Баканов,

ведущий специалист компании «Скадо»:

Искусственное оснежение используется на всех современных горнолыжных комплексах, которые принимают всероссийские и международные соревнования.

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» был запущен в январе 2019 года. 30 ноября на открытии зимнего сезона здесь побывало 1,5 тыс. человек.