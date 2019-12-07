Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 декабря -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

На Белокурихе-2 появится горнолыжный склон с искусственным снегом

Компания «Курорт Белокуриха», выступающая якорным инвестором горнолыжного комплекса «Мишина гора», планирует создать здесь систему искусственного оснащения. Часть работ уже провели. Об этом 7 декабря на инвестиционном форуме, посвящённом развитию нового курортно-спортивного кластера, сообщил представитель самарской компании «Скадо».

Горнолыжный комплекс "Мишина гора".
Горнолыжный комплекс "Мишина гора".
Татьяна Катышева, пресс-служба АО "Курорт Белокуриха"

В 2019 году на «Мишиной горе» инвестор установил горнолыжный подъёмник. И приступил к созданию системы искусственного оснежения. Для ее запуска уже создан водоём. В дальнейшем необходимо будет установить специальное оборудование.

По словам Андрея Баканова, ведущего специалиста компании «Скадо», полностью завершить все работы планируется к следующему зимнему сезону.

Система искусственного оснежения позволит увеличить продолжительность периода катания. Искусственный снег на склоне можно будет укладывать с первой отрицательной температурой воздуха.

Андрей Баканов,
ведущий специалист компании «Скадо»:

Искусственное оснежение используется на всех современных горнолыжных комплексах, которые принимают всероссийские и международные соревнования.

Горнолыжный комплекс «Мишина гора» был запущен в январе 2019 года. 30 ноября на открытии зимнего сезона здесь побывало 1,5 тыс. человек.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость