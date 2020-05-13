На границах Алтайского края будут штрафовать тех, кто покидает регион в период самоизоляции

На границах Алтайского края с другими регионами будут штрафовать туристов, которые выезжают из края раньше окончания срока самоизоляции, сообщают Вести Алтай.

О введении таких санкций рассказала Ульяна Калинина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю. По ее словам, штрафы касаются людей, которые приехали в Алтайский край после ужесточения правил въезда в регион.

Штраф от 1 до 30 тысяч рублей придется заплатить тем, кто получил уведомление о соблюдении режима самоизоляции, но решил покинуть территорию края раньше истечения 14 дней. При этом выехать с территории края нарушителю всё-таки разрешат.

Напомним, 24 апреля губернатор края Виктор Томенко ужесточил правила въезда на территорию региона. О своем прибытии граждане обязаны сообщить по номеру 112 и уйти на 14-дневную самоизоляцию по месту пребывания. Исключение предусмотрено лишь для грузоперевозчиков, следующих через Алтайский край транзитом.