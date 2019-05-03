Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 мая 9°C

Экскурсии по Барнаулу: какие прогулки по городу предлагают туроператоры

В мае в Барнауле открыли сезон экскурсий. Жители и гости краевой столицы во время прогулок с гидом смогут узнать интересные факты о жизни города в разные исторические периоды и посетить уникальные и мистические места. На какие экскурсии сходить в Барнауле — в обзоре altapress.ru.

Как выглядит барнаульский Нагорный парк.
Как выглядит барнаульский Нагорный парк.
Анна Зайкова, altapress.ru
Краткое содержание

«Встречаемся у фонтана»

Дата: 4 мая в 11:00.

Продолжительность: 1,5−2 часа.

Экскурсия по исторической части Барнаула начнется у одного из старых фонтанов города — в парке культуры и отдыха «Центральный». Туристам расскажут о том, как и откуда начала строиться краевая столица.

Цена: 150−180 рублей.

«Барнаульский сереброплавильный завод»

Дата: 4 мая, 11 мая, 23 мая, 25 мая в 15:30.

Продолжительность: 1,5 часа.

Экскурсанты пройдут по потаенным уголкам одного из первых алтайских промышленных предприятий, узнают об истории завода, увидят места, где стояли плавильные печи и другое.

Цена: 50−100 рублей.

Территория сереброплавильного завода, май 2018 года. Фото: altapress.ru.
Территория сереброплавильного завода, май 2018 года. Фото: altapress.ru.

«Pharmacy… — из истории развития медицины и аптечного дела на Алтае»

Дата: 8 мая, 15 мая, 22 мая, 29 мая в 19:00.

Продолжительность: 2 часа

Маршрут начинается на улице Ползунова у здания «Горной аптеки» и проходит вдоль памятников архитектуры в историческом центре города. Во время экскурсии расскажут о развитии медицины и аптечного дела на Алтае — о первой аптеке города, Горном госпитале и проч.

Цена: 150 рублей.

Барнаул горнозаводской

Дата: 9 мая в 11:00.

Продолжительность: 1,5−2 часа

Во время экскурсии барнаульцы и гости города узнают про уральского промышленника Акинфия Демидова, познакомятся с его наследием, с архитектурным ансамблем Демидовской площади, посетят сереброплавильный завод.

Цена: 230 рублей.

Здания Демидовской площади.
Здания Демидовской площади.
Анна Зайкова

Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны

Дата: 16 мая, 23 мая и 30 мая в 18:00.

Продолжительность: 1,5−2 часа.

Экскурсовод расскажет о дивизиях, которые были сформированы в Барнауле, героически сражались за оборону Москвы и участвовали в прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской, Курской, Орловской битвах, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Гиды расскажут о барнаульских госпиталях, эвакуированных предприятиях оборонной промышленности, героях войны.

Цена: 150 рублей.

Мистический Барнаул

Дата: 23 мая в 19:00

Продолжительность: 1,5−2 часа

За почти трехсотлетнюю историю Барнаул накопил немало мистификаций. Голуба Дама, Дунькина роща, подземный ход, мистический балкон, сгоревшая усадьба главной ведуньи города и летающий Ленин — об этом расскажут во время экскурсии.

Цена 150−180 рублей.

Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка.
Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка.
Михаил Хаустов

«Неизвестный Барнаул»

Дата:19 мая в 12:00

Продолжительность: 2 часа

Прогулка по новому маршруту начнется у театра драмы, затем пройдет по Социалистическому проспекту, улице Пушкина и проспекту Ленина, закончится в районе Старого базара. Барнаульцы и гости города узнают о том, как раньше назывались главные улицы в исторической части города, где установлен памятный знак в честь альпинистов Алтая, по какому маршруту курсировал первый пассажирский автобус Барнаула и другое.

Цена: 180 рублей.

«Прогулка в прошлое Барнаула»

Дата: 18 мая в 12:00.

Продолжительность: 2 часа.

Во время этой обзорной пешеходной экскурсии по Барнаулу можно узнать историю Старого города. Долгое время Барнаул был центром сибирского купечества и горной промышленности, некоторые здания города таят немало интересных историй. Экскурсовод покажет, в каком доме, согласно легенде, обитает призрак Голубой Дамы, где в царское время выплавляли серебро. Прогулка завершится в Нагорном парке.

Порядок и время проведения может измениться. Полный список экскурсий и контакты туроператоров находится здесь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость