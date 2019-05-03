Экскурсии по Барнаулу: какие прогулки по городу предлагают туроператоры

В мае в Барнауле открыли сезон экскурсий. Жители и гости краевой столицы во время прогулок с гидом смогут узнать интересные факты о жизни города в разные исторические периоды и посетить уникальные и мистические места. На какие экскурсии сходить в Барнауле — в обзоре altapress.ru.

Краткое содержание

«Встречаемся у фонтана» Дата: 4 мая в 11:00. Продолжительность: 1,5−2 часа.

Экскурсия по исторической части Барнаула начнется у одного из старых фонтанов города — в парке культуры и отдыха «Центральный». Туристам расскажут о том, как и откуда начала строиться краевая столица.

Цена: 150−180 рублей.

«Барнаульский сереброплавильный завод» Дата: 4 мая, 11 мая, 23 мая, 25 мая в 15:30. Продолжительность: 1,5 часа.

Экскурсанты пройдут по потаенным уголкам одного из первых алтайских промышленных предприятий, узнают об истории завода, увидят места, где стояли плавильные печи и другое.

Цена: 50−100 рублей.

Территория сереброплавильного завода , май 2018 года. Фото: altapress.ru.

«Pharmacy… — из истории развития медицины и аптечного дела на Алтае» Дата: 8 мая, 15 мая, 22 мая, 29 мая в 19:00. Продолжительность: 2 часа

Маршрут начинается на улице Ползунова у здания «Горной аптеки» и проходит вдоль памятников архитектуры в историческом центре города. Во время экскурсии расскажут о развитии медицины и аптечного дела на Алтае — о первой аптеке города, Горном госпитале и проч.

Цена: 150 рублей.

Барнаул горнозаводской Дата: 9 мая в 11:00. Продолжительность: 1,5−2 часа

Во время экскурсии барнаульцы и гости города узнают про уральского промышленника Акинфия Демидова, познакомятся с его наследием, с архитектурным ансамблем Демидовской площади, посетят сереброплавильный завод.

Цена: 230 рублей.

Здания Демидовской площади. Анна Зайкова

Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны Дата: 16 мая, 23 мая и 30 мая в 18:00. Продолжительность: 1,5−2 часа.

Экскурсовод расскажет о дивизиях, которые были сформированы в Барнауле, героически сражались за оборону Москвы и участвовали в прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской, Курской, Орловской битвах, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Гиды расскажут о барнаульских госпиталях, эвакуированных предприятиях оборонной промышленности, героях войны.

Цена: 150 рублей.

Мистический Барнаул Дата: 23 мая в 19:00 Продолжительность: 1,5−2 часа

За почти трехсотлетнюю историю Барнаул накопил немало мистификаций. Голуба Дама, Дунькина роща, подземный ход, мистический балкон, сгоревшая усадьба главной ведуньи города и летающий Ленин — об этом расскажут во время экскурсии.

Цена 150−180 рублей.

Осенний Барнаул: виды с лестницы Нагорного парка. Михаил Хаустов

«Неизвестный Барнаул» Дата:19 мая в 12:00 Продолжительность: 2 часа

Прогулка по новому маршруту начнется у театра драмы, затем пройдет по Социалистическому проспекту, улице Пушкина и проспекту Ленина, закончится в районе Старого базара. Барнаульцы и гости города узнают о том, как раньше назывались главные улицы в исторической части города, где установлен памятный знак в честь альпинистов Алтая, по какому маршруту курсировал первый пассажирский автобус Барнаула и другое.

Цена: 180 рублей.

«Прогулка в прошлое Барнаула» Дата: 18 мая в 12:00. Продолжительность: 2 часа.

Во время этой обзорной пешеходной экскурсии по Барнаулу можно узнать историю Старого города. Долгое время Барнаул был центром сибирского купечества и горной промышленности, некоторые здания города таят немало интересных историй. Экскурсовод покажет, в каком доме, согласно легенде, обитает призрак Голубой Дамы, где в царское время выплавляли серебро. Прогулка завершится в Нагорном парке.