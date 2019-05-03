Экскурсии по Барнаулу: какие прогулки по городу предлагают туроператоры

Экскурсия по исторической части Барнаула начнется у одного из старых фонтанов города — в парке культуры и отдыха «Центральный». Туристам расскажут о том, как и откуда начала строиться краевая столица.
Цена: 150−180 рублей.
«Барнаульский сереброплавильный завод»
Дата: 4 мая, 11 мая, 23 мая, 25 мая в 15:30.
Продолжительность: 1,5 часа.
Экскурсанты пройдут по потаенным уголкам одного из первых алтайских промышленных предприятий, узнают об истории завода, увидят места, где стояли плавильные печи и другое.
Цена: 50−100 рублей.
«Pharmacy… — из истории развития медицины и аптечного дела на Алтае»
Дата: 8 мая, 15 мая, 22 мая, 29 мая в 19:00.
Продолжительность: 2 часа
Маршрут начинается на улице Ползунова у здания «Горной аптеки» и проходит вдоль памятников архитектуры в историческом центре города. Во время экскурсии расскажут о развитии медицины и аптечного дела на Алтае — о первой аптеке города, Горном госпитале и проч.
Цена: 150 рублей.
Во время экскурсии барнаульцы и гости города узнают про уральского промышленника Акинфия Демидова, познакомятся с его наследием, с архитектурным ансамблем Демидовской площади, посетят сереброплавильный завод.
Цена: 230 рублей.
Барнаул и барнаульцы в годы Великой Отечественной войны
Дата: 16 мая, 23 мая и 30 мая в 18:00.
Продолжительность: 1,5−2 часа.
Экскурсовод расскажет о дивизиях, которые были сформированы в Барнауле, героически сражались за оборону Москвы и участвовали в прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской, Курской, Орловской битвах, в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, штурме Берлина. Гиды расскажут о барнаульских госпиталях, эвакуированных предприятиях оборонной промышленности, героях войны.
Цена: 150 рублей.
За почти трехсотлетнюю историю Барнаул накопил немало мистификаций. Голуба Дама, Дунькина роща, подземный ход, мистический балкон, сгоревшая усадьба главной ведуньи города и летающий Ленин — об этом расскажут во время экскурсии.
Цена 150−180 рублей.
Прогулка по новому маршруту начнется у театра драмы, затем пройдет по Социалистическому проспекту, улице Пушкина и проспекту Ленина, закончится в районе Старого базара. Барнаульцы и гости города узнают о том, как раньше назывались главные улицы в исторической части города, где установлен памятный знак в честь альпинистов Алтая, по какому маршруту курсировал первый пассажирский автобус Барнаула и другое.
Цена: 180 рублей.
Во время этой обзорной пешеходной экскурсии по Барнаулу можно узнать историю Старого города. Долгое время Барнаул был центром сибирского купечества и горной промышленности, некоторые здания города таят немало интересных историй. Экскурсовод покажет, в каком доме, согласно легенде, обитает призрак Голубой Дамы, где в царское время выплавляли серебро. Прогулка завершится в Нагорном парке.
Порядок и время проведения может измениться. Полный список экскурсий и контакты туроператоров находится здесь.