На Кубе изолировали 150 российских туристов с ковидом

Более 150 туристов из России застряли на Кубе из-за положительных тестов на коронавирус.

Россияне находятся в своих номерах в отелях, сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе.

Россияне прилетели на Кубу с 30 июня по 2 июля. 133 человека сдали положительные тесты в аэропорту. При повторном анализе COVID-19 подтвердили у 33 из них. Еще около 130 человек изолировали в последующие дни.

Одного мужчину госпитализировали в Гавану с осложнениями.

Куба Фото предоставлено рекламодателем

Сейчас туристы ждут повторных тестов. Они отмечают, что никто из них не болеет, все они сдавали отрицательные тесты перед вылетом, а многие привиты от коронавируса, передает РИА Новости.

В постоянном контакте с министерствами туризма и здравоохранения находится посол России Андрей Гуськов, пишет «Росбалт». Он уже обсудил ситуацию с министром туризма республики Хуаном Карлосом Гарсией.