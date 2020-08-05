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5 августа
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Туризм

На курортах в Турции резко подскочило число заболевших коронавирусом

В курортных зонах Турции увеличилось количество людей, заболевших COVID-19. В стране предпринимают меры, чтобы не допустить чрезвычайного положения.

Турция.
Турция.
СС0

О резком росте числа заболевших заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет РИА «Новости».

«Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных», — сообщил он в своем аккаунте в твиттере.

1 августа Россия восстановила международные авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Сейчас россияне могут летать в турецкие Анкару и Стамбул, с 10 августа — Анталью, Бодрум и Даламан.

Напомним, что ранее во Вьетнаме была зафиксирована вспышка коронавируса более заразного типа. Были введены жесткие карантинные меры, более 80 тыс. туристов эвакуировали домой.

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