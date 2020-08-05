На курортах в Турции резко подскочило число заболевших коронавирусом

О резком росте числа заболевших заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет РИА «Новости».
«Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных», — сообщил он в своем аккаунте в твиттере.
1 августа Россия восстановила международные авиасообщения с Турцией, Великобританией и Танзанией. Сейчас россияне могут летать в турецкие Анкару и Стамбул, с 10 августа — Анталью, Бодрум и Даламан.
Напомним, что ранее во Вьетнаме была зафиксирована вспышка коронавируса более заразного типа. Были введены жесткие карантинные меры, более 80 тыс. туристов эвакуировали домой.