На обустройство Каракольских озер на Алтае выделят более 2 млрд рублей

Туристский кластер «Каракольские озера» в Республике Алтай до 2022 года получит из федерального бюджета 2 млрд 108,7 млн рублей, следует из опубликованного на сайте правительства РФ постановления, пишет Интерфакс .

Средства будут направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры туркластера, сообщается в документе.

Так, в текущем году Республика Алтай получит 703,7 млн рублей субсидий на реализацию инвестиционного проекта, в 2020 году — 450 млн, в 2021 году — 955 млн рублей.

В целом правительство РФ рассматривает возможность увеличения федерального финансирования строительства туристических объектов в регионах к 2021 году почти вдвое по сравнению с ожидаемым показателем 2019 года — до 10,5 млрд рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя.

Финансирование проектов будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019−2025 годы».