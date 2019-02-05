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Туризм

На обустройство Каракольских озер на Алтае выделят более 2 млрд рублей

Туристский кластер «Каракольские озера» в Республике Алтай до 2022 года получит из федерального бюджета 2 млрд 108,7 млн рублей, следует из опубликованного на сайте правительства РФ постановления, пишет Интерфакс.

Одно из Каракольских озер.
Одно из Каракольских озер.
strana.ru

Средства будут направлены на создание обеспечивающей инфраструктуры туркластера, сообщается в документе.

Так, в текущем году Республика Алтай получит 703,7 млн рублей субсидий на реализацию инвестиционного проекта, в 2020 году — 450 млн, в 2021 году — 955 млн рублей.

В целом правительство РФ рассматривает возможность увеличения федерального финансирования строительства туристических объектов в регионах к 2021 году почти вдвое по сравнению с ожидаемым показателем 2019 года — до 10,5 млрд рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Евгений Куделя.

Финансирование проектов будет осуществляться в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019−2025 годы».

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