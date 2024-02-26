На одном из пляжей Таиланда вода окрасилась в ярко-зеленый цвет

На пляже Банг Саен море окрасилось в ярко-зеленый цвет. Об этом сообщает Telegram-канал «Реальный Таиланд».

Накануне на пляж Банг Саен обрушилось цветение планктона, несмотря на отсутствие дождя.

Пользователи сети пошутили и назвали зеленую воду в стакане зеленым чаем.

На пляже провели проверку и обнаружили более шести тыс. клеток Noctiluca scintillans ( «морской искорки») на литр воды. При этом купаться в такой воде — безопасно.

Обычно планктон начинает цвести в сезон дождей. Однако из-за сточных вод, которые содержат много пищи для бактерий, планктон начинает быстро размножаться.

Ранее сообщалось, что на Алтае обнаружили крупную территорию с вымирающим растением.

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