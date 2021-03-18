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Туризм

На отдыхе снова можно сэкономить. В России запустили третий этап программы туристического кешбэка

Третий этап программы туристического кешбэка стартует в России 18 марта. Купить тур в любой регион России и вернуть часть потраченных средств можно по 15 июня, а отправиться в само путешествие — до 30 июня, сообщает ТАСС.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Кешбэк можно получить не менее двух ночей даже в недорогом отеле — условий по минимальной стоимости путешествия нет. Сумма компенсации — до 20%, но не больше 20 тыс. рублей. Средства должны вернуться в течение 5 дней.

Начислять возвратные деньги будут только за поездки, оплаченные картой «Мир». Для этого ее нужно зарегистрировать в программе лояльности.

По данным руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, во втором этапе программы туроператоры подготовили 1,5 млн туров по России. Второй этап длился чуть меньше месяца.

Ростуризм прогнозирует двукратный рост продаж по сравнению со вторым этапом, сообщают «Известия». На третий этап программы государство выделит 2 млрд рублей.

Подробнее о туристическом кешбэке можно узнать на официальном сайте программы.

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