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Туризм

На открытии зимнего турсезона в Алтайском крае устроят огненное шоу

На «Алтайской зимовке» 30 ноября пройдет файер-шоу «Жаркая зима на Алтае», пишет «Алтайтурцентр». Организаторы хотят сыграть на контрасте с суровой сибирской зимой.

Фаер-шоу, фейерверк.
Фаер-шоу, фейерверк.
CC0

Шоу будут сопровождать выступления вокалистов и танцоров. Всего будут работать 70 артистов. Огни будут не в небе, а совсем близко к зрителям.

«Порывистые движения язычков пламени и молчаливые неподвижные горы вокруг „Бирюзовой Катуни“ — создадут необычную атмосферу торжественности и активного зрелища», — обещают организаторы.

Файер-шоу станет завершающим и одним из центральных событий праздника. Оно состоится в 17:00, как только на Катунь опустятся сумерки.

Как уже писал altapress.ru, праздник «Алтайская зимовка» пройдет в этом году в шестой раз. Туристов ждут с 30 ноября по 1 декабря.

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