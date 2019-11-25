На открытии зимнего турсезона в Алтайском крае устроят огненное шоу

Шоу будут сопровождать выступления вокалистов и танцоров. Всего будут работать 70 артистов. Огни будут не в небе, а совсем близко к зрителям.
«Порывистые движения язычков пламени и молчаливые неподвижные горы вокруг „Бирюзовой Катуни“ — создадут необычную атмосферу торжественности и активного зрелища», — обещают организаторы.
Файер-шоу станет завершающим и одним из центральных событий праздника. Оно состоится в 17:00, как только на Катунь опустятся сумерки.
Как уже писал altapress.ru, праздник «Алтайская зимовка» пройдет в этом году в шестой раз. Туристов ждут с 30 ноября по 1 декабря.