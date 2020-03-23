Италия опустела. На видео показали, как любимый туристами Рим стал городом-призраком

Всегда переполненные римские улицы из-за карантина теперь стали совершенно пустыми.

В ролике, снятом из салона автомобиля, показано, как столица Италии — излюбленное место туристов и паломников — превратилась в город-призрак.

Итальянское правительство усилило меры по борьбе с коронавирусом, закрыв все парки, сады и игровые площадки, пишет mail.ru.

Италия сейчас является эпицентром кризиса с распространением коронавируса COVID-19.

Здесь за последние сутки жертвами коронавируса стал 651 человек. Общее число скончавшихся от инфекции достигло 5476 человек <данные на 23 марта>.

Общее количество случаев заражения в Италии составляет 59 138, выздоровели 7024 пациента, пишет russtoday.com.

Между тем семь военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС осуществили доставку российских военных специалистов, техники и имущества на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную в 30 км юго-западнее Рима для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Минобороны.