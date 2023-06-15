15 июня
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Туризм

Насколько бюджетно барнаульские туристы могут отправиться в Бангкок без пересадки в Москве

"Аэрофлот" возобновляет прямые регулярные рейсы в Бангкок из Новосибирска с 7 июля. Благодаря этому туристы смогут избежать пересадки в Москве. Altapress.ru узнал во сколько путешественникам обойдутся эти полеты.

Таиланд, тук-туки, Бангкок.
Таиланд, тук-туки, Бангкок.
unsplash.com

Вылеты в Бангкок будут осуществляться из Толмачево каждую пятницу в 07:35.

Сейчас стоимость билета на сайте «Аэрофлота» на 7 июля достигают 87 тыс. рублей (в один конец, без багажа). В августе, сентябре и октябре цены варьируются в пределах 23-29 тыс. рублей. В декабре полет обойдется примерно в 40 тыс. рублей.

Вылеты из Бангкока назначены на четверг. Билет на 13 июля стоит 51 тыс. рублей. Далее до конца августа цена не опускается ниже 61 тыс. рублей. В сентябре можно улететь за 27-36 тыс. рублей. Аналогичные суммы — в декабре.

Подобные полетные программы запустят из Красноярска, Иркутска и Владивостока. Причем рейсы из этих городов будут выполнять дважды в неделю.

Расширяет возможности

Как отметила директор турфирмы «100 дорог» Евгения Беспалова, спрос на Юго-Восточную Азию сейчас невысокий: не сезон. Одно из немногих сезонных направлений — остров Самуи. Сейчас барнаульские туристы добираются на него комбинированными турами через Пхукет.

«Довольно длинный путь на автобусе и пароме, занимает от 6 до 8 часов в зависимости от трафика и расписания», - добавила Евгения Беспалова.

Собеседница сказала, что из Бангкока добираться до Самуи более комфортно.

«Можно делать авиатуры. Туристы проводят в городе два-три дня, а потом летят на остров. Довольно удобно, но не всегда бюджетно. Массового спроса на это направление не ждем», - отметила она.

Соломенные шляпы, Таиланд.
Соломенные шляпы, Таиланд.
travelask.ru

Также Евгения Беспалова напомнила, что Бангкок — один из крупнейших азиатских хабов. Отсюда можно отправиться в Малайзию, на Филиппины, в Сингапур, на Бали. На последний фирма уже предлагает туры, там сейчас разгар сезона.

«Это полет с одной пересадкой: Новосибирск-Бангкок-Денпасар. Довольно комфортно, но небюджетно. Но пока бюджетного отдыха практически и нет», - заключила собеседница.

Сейчас туры на Самуи на 6 ночей стартуют от 100 тыс. рублей на человека.

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