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31 октября
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Туризм
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Наталья Поклонская «православно» отдохнула на Алтае

Депутат Госдумы Наталья Поклонская несколько дней отдыхала на Алтае. Особое внимание экс-прокурор Крыма уделила православным местам и объектам, связанным с развитием религии в Горном Алтае, сообщают «Новости Горного Алтая» со ссылкой на источник.

Поклонская стала мемом.
Поклонская стала мемом.
vk.com/oldlentach

По данным СМИ, Поклонская посетила достопримечательности в Чемальском районе республики, а также в других районах Алтая.

В 2015 году Поклонская обещала посетить Алтай. «Европейские санкции никакого влияния на меня не оказали. Я не собираюсь выезжать за пределы России, она у нас огромная, такая красивая», — заявляла тогда Поклонская.

Факт

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская — единственная из членов фракции «Единая Россия» голосовавшая против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста.

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