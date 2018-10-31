Наталья Поклонская «православно» отдохнула на Алтае

По данным СМИ, Поклонская посетила достопримечательности в Чемальском районе республики, а также в других районах Алтая.
В 2015 году Поклонская обещала посетить Алтай. «Европейские санкции никакого влияния на меня не оказали. Я не собираюсь выезжать за пределы России, она у нас огромная, такая красивая», — заявляла тогда Поклонская.
Факт
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская — единственная из членов фракции «Единая Россия» голосовавшая против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста.