«Не бедные мужички»: директор заповедника описал типичного алтайского браконьера

Что толкает людей на браконьерство и сколько нарушителей за год ловят в Алтайском биосферном заповеднике, рассказал его директор Игорь Калмыков на пресс-конференции в ТАСС.

Количество нарушений снижается

По словам Игоря Калмыкова, итоги текущего года пока не подведены, но ожидается, что количество нарушений останется на среднем уровне — около 40 за год. Максимально фиксировалось около 100, однако в последние годы нарушителей становится все меньше.

Закрытие границ и рост внутреннего турпотока к увеличению количества нарушений не привело. Как правило, они мелкие — без воздействия на природу.

Игорь Калмыков,

директор Алтайского биосферного заповедника:

Одно дело, когда человек просто находится на территории заповедника без разрешения. Мы видим туриста, понимаем, что он не нанес никакого ущерба: ничего не сжег, не срубил дерево, не поймал рыбу. Но есть нарушения, связанные с охотой и рыбалкой — это уже другой момент. Здесь есть административные нарушения, а есть уголовные.

Как выглядит алтайский браконьер

Игорь Калмыков признал, что изредка можно понять тех, кто становится браконьером, чтобы прокормить семью. Если у человека нет возможности заработать, он будет искать любой способ, в том числе, незаконный. Однако по большей части задерживают отнюдь не бедствующих людей.

Игорь Калмыков,

директор Алтайского биосферного заповедника:

Это не просто на пропитание, как некоторые думают. Мол, бедных мужичков поймали, которые семью хотели накормить. Нет, это люди, которые ловят для того, чтобы продать и нажиться. Либо жадные, либо любители приключений, у которых браконьерство, так сказать, в крови.

На Алтае поймали браконьеров. МУ МВД России «Бийское»

Как покончить с браконьерством

Руководитель заповедника подчеркнул, что экономическая ситуация в стране действительно влияет на браконьерство, но не в том смысле, что люди вынуждены искать пропитание, а в том, что все определяет спрос на нелегальный товар со стороны скупщиков.

По мнению Игоря Калмыкова, если некуда будет подороже сбывать бобровую струю, медвежьи лапы или другой подобный товар, то браконьерство прекратится. Но решение этой проблемы уже выходит за рамки деятельности охраны заповедника.