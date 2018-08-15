«Не хуже, чем в Питере»: как будет выглядеть набережная на Телецком озере

Появился предварительный проект набережной, которую планируется построить в селе Артыбаш на Телецком озере. Берега планируют выложить тротуарной плиткой. На них установят каменные сооружения (например, маяк) и оставят небольшие островки зелени. Жители поддержали проект большинством голосов на общественных слушаниях в августе. Но недовольные все же остались.

сообщество "Свои люди на Телецком" в Facebook

Построить набережную и полигон ТБО на Телецком озере поручил президент Владимир Путин. На эти цели из федерального бюджета выделят 700 млн. рублей. Первый этап работ по строительству набережной стоимостью 104 млн рублей планируется начать уже в 2018 году, сообщил amic.ru.

Предварительный проект набережной подготовила компания «Сибгеострой». На первом этапе планируют обустроить прибрежную территорию в селе Артыбаш, построить шесть пирсов. Протяженность участка составляет около 500 метров. На территории озера планируется построить штрафстоянку для судов.

Жители, дома которых расположены ближе всего к озеру, опасаются, что их затронут строительные работы. Так как там есть сувенирные лавки, то может пострадать и бизнес.

Еще некоторая часть жителей не поддерживает концепцию набережной. Они считают, что она не соответствует формату отдыха на озере и не вписывается в окружающую природу органично и экологично. Обсуждение этого вопроса ведется в сообществе «Свои люди на Телецком» в Facebook.

В дискуссиях о набережной люди пишут, что некоторые селяне поддерживают «монументальный» стиль набережной («круто, как в Питере»), а другие считают, что он на Телецком не уместен и «убьет» ощущение единения с природой.